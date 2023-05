"Verwette mein Schamhaar": Frauen empört über Gérard Depardieu

"Wir haben die Tyrannen, die wir uns selbst heranziehen", schimpfte der französische Schauspieler Philippe Torreton (57) und meinte damit seinen Kollegen Gérard Depardieu (74). Die "gesamte Branche" wisse über das "inakzeptable Verhalten" von Depardieu Bescheid, behauptete Torreton und lobte im gleichen Atemzug die Frauen, die das bezeugten. In erster Linie meinte Torreton damit die 33-jährige Marion Guilloux, die am 25. April einen aufsehenerregenden "Offenen Brief" an Depardieu veröffentlicht hatte. Dort war von ihr zu lesen: "Ich bin bereit, mein Schamhaar darauf zu verwetten, dass es mehr Frauen gibt, die unter Ihrer Übergriffigkeit gelitten haben, als nur die, die sich bisher äußerten."

"Ich fahr dich nach Hause"

Guilloux selbst berichtet ausführlich über ihre Erfahrungen als Statistin bei den Dreharbeiten zur Komödie "Turf", die 2013 beim Publikum floppte. Es geht darin um Pferderennsport-Liebhaber, die zwischen Paris, Monaco und der Normandie hin und her reisen. In der Schauspielschule sei ihr beigebracht worden, vor "geheiligten Monstern" die Klappe zu halten, schreibt Guilloux über ihre Erlebnisse am Set. Sie sei dort in Depardieus Gegenwart "versteinert wie kleine Tiere angesichts von Raubtieren". Der Star habe sie mit "lüsternen Blicken" bedrängt und unter dem Gelächter von mehreren Anwesenden gesagt: "Ah, meine Kleine, du bist müde? Weißt du was, ich fahr dich nach Hause. Ich mache dir ein Rippchen zu essen, wir schmusen und schlafen miteinander."

Guilloux spricht von einer "demütigenden Szene", wobei Depardieus Gefolge durch lautes Lachen den Schrecken gesteigert habe. An den Star gerichtet schreibt sie: "Du führst dich als Narr auf, bist aber ein allmächtiger König." Vermutlich könne sich Depardieu gar nicht mehr an sie erinnern, so die Schauspielerin, sie selbst werde allerdings von traumatischen Erinnerungen verfolgt: "Es gibt viele Typen wie dich, Gégé! Sie schwadronieren, Sie klopfen sich auf die Schulter und versuchen, die Affekte, die Wünsche, den Widerstand, die Tränen, das Schweigen Ihrer Opfer zu kontrollieren." Abends könne sie nicht mehr durch Paris laufen, so Guilloux, ohne sich wie das erwähnte "kleine Tier" zu fühlen, das von Räubern verfolgt werde.

"Monster wie es keines mehr gibt"

Mitte April war bekannt geworden, dass bisher 13 Frauen Gérard Depardieu öffentlich sexuellen Missbrauch vorwerfen. Im Dezember 2020 hatte ihn die Berufskollegin Charlotte Arnould wegen Vergewaltigung verklagt. Die Regisseurin Andréa Bescond forderte alle betroffenen Frauen auf, Depardieu anzuzeigen, sie jedenfalls könne den "Mann nicht vom Künstler trennen". Die Schauspielerin Sarah Brooks, die im Alter von 20 Jahren von Depardieu bedrängt worden sein will, sagte in einem Interview mit Radio France: "Ich glaube, es ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen, zu einer Polizeistation zu gehen und zu sagen, 'Gérard Depardieu hat seine Hand in meine Unterwäsche geschoben'. Es war für mich unvorstellbar, ich dachte, ich würde ausgelacht und es wäre nicht der Mühe wert."

Bei den Dreharbeiten zum neuesten Depardieu-Film "Der Geschmack der kleinen Dinge" über einen französischen Koch, der sein Glück in Japan versucht, soll der Star in den Werbematerialien nicht mehr erwähnt werden, obwohl es nach Mitteilung der Produzenten "während der Dreharbeiten keine Zwischenfälle" gegeben habe. Der von Kritikern mäßig bewertete Film startete im vergangenen Februar in deutschen Kinos. Alle Mitglieder des Teams seien befragt worden: "Niemand hat ein unangemessenes Verhalten von Gérard Depardieu gemeldet."

Der Schauspieler selbst sah sich bei einem Liederabend im nordfranzösischen Lille mit einer Demo von Feministinnen konfrontiert. Depardieu nannte sie von der Bühne aus "verstört, aber nicht bösartig". Fans würdigten ihn ungeachtet der Proteste als "Monster, wie es keines mehr gibt". Über seine Anwälte behauptete Depardieu, es sei in keinem Fall "etwas strafrechtlich Relevantes" vorgefallen.