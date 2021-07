Vertraut und doch fremd: Alexandra Bircken im Museum Brandhorst

Verfremdete Lebenswirklichkeiten

Oft findet Alexandra Bircken Gegenstände im täglichen Umfeld, die sie sich als leicht veränderte Readymades aneignet: Wie der Lautsprecher, der sauber durchgeschnitten und um 45 Grad gedreht an der Wand hängt. Es sind manchmal nur kleine, minimale, mitunter wie selbstverständlich wirkende Eingriffe, die den Kontext verändern, diese Skulpturen so spannend machen. Da ist das Motorrad, das in der Mitte geteilt ist und dessen Motorblock jetzt sichtbar wird: Wie die Innereien eines menschlichen Körpers. Oft finden dabei Mensch und Maschine zusammen. Das kann auch hochironisch sein, etwa wenn erschlaffte Auto-Schaltknüppel an der Wand hängen – wie Trophäen. Und als Titel einfach männliche Vornamen aufploppen: "Alexander" oder "Robert". Denn: Humor ist wichtig im Leben, sagt Alexandra Bircken: "Das sind so Sachen, so Subtexte, die so mitlaufen, manchmal so kleine Entscheidungen, die man noch fällt, bevor eine Arbeit fertig ist. Um noch einmal irgendwas in eine andere Richtung zu schubsen. Oft sind es auch die Titel, die einfach noch einmal etwas Anderes andeuten, anreißen. Die Titel finde ich wahnsinnig wichtig."