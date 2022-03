Vertrauen am Berg: Die Extrembergsteigerin Dörte Pietron

Dörte Pietron macht etwas, das nicht viele Menschen tun, schon gar nicht viele Frauen: Sie klettert die schwierigsten Kletterrouten der Welt. Egal ob in den heimischen Alpen, im kalifornischen Yosemite-Nationalpark, im Himalaya oder in den Anden und Patagonien, sie war schon überall. Als erste Frau durchstieg Dörte Pietron die Westwand des Cerro Torre an der argentinisch-chilenischen Grenze und war 2003 die erste Frau im gemischten Expeditionskader des Deutschen Alpenvereins.

Eine späte Leidenschaft

Während viele erfolgreiche Bergsteiger und Kletterer schon seit frühsten Kindestagen an Berg und Fels gewöhnt sind, findet Dörte Pietron erst verhältnismäßig spät ihren Weg zum Bergsport.

1981 in Heidelberg geboren, wo sie von 2000 bis 2007 auch Physik studierte, kommt sie mit 18 Jahren durch ihre Mutter zum Skitourengehen. Kurz darauf beginnt sie auch zu klettern. Bereits drei Jahre später klettert sie die Nordostwand des Eiger in den Schweizer Alpen.

Ein Naturtalent am Berg

Auch wenn man es kaum glauben kann, ist Dörte Pietron zu diesem Zeitpunkt fast allein unter Männern. Von 2003 bis 2005 gehört sie als erste Frau zum zweiten Expeditionskader des Deutschen Alpenvereins. Sie wird die erst sechste weibliche Bergführerin Deutschlands.

Seit 2011 leitet sie den Frauen-Expeditionskader, der auf ihre Initiative hin gegründet wurde. Hier fördert sie für den Alpenverein Nachwuchsbergsteigerinnen und vermittelt den jungen Frauen Sicherheit in den Bergen.

Dörte Pietron hat selbst nie Kletterkurse besucht. Sie hat sich viel von erfahrenen Kletterern, mit denen sie unterwegs war, abgeschaut und sich selbst beigebracht. Eine Autodidaktin mit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Material und ihre Kletterpartner.

"Beim Klettern ist es relativ schnell so, dass man dem Anderen sein Leben anvertraut, sobald man ihm das Seil zum Sichern in die Hand gibt." Dörte Pietron

"Ich habe kein Vertrauen in die Zukunft"

Dabei ist das Vertrauen ein schwieriges Thema für Dörte Pietron, obwohl es gerade beim Klettern so wichtig ist. "Als ich angefangen habe, Berge zu besteigen, dachte ich: Jaja, das objektive Risiko kann man irgendwie in Grenzen halten. Und einem selber wird schon nichts passieren, wenn man irgendwie aufpasst. Das stimmt mittlerweile für mich so nicht mehr", sagt die 40-jährige Bergführerin.

Denn wie eng Glück und Leid am Berg beieinanderliegen, musste sie früh erfahren: Ihr Freund Wolfi war ein erfahrener Bergsteiger und Bergwachtmann. Er kam in einer Lawine ums Leben. Dabei hatte er weder einen Fehler gemacht, noch ist er ein unnötiges Risiko eingegangen. Ein schwerer Schlag für Dörte Pietron.

"Für mich hat es sich angefühlt, als ob die Welt stehen bleibt, die Erde aufhört, sich zu drehen. Das hat sie natürlich nicht, aber ich glaube, ich habe einen Teil von meinem Vertrauen in die Zukunft verloren. Das ist auch jetzt noch so, das hat sich für mich nicht komplett geändert. Für mich ist die Zukunft eine Hypothese, das ist etwas, das kann zur Realität werden oder nicht." Dörte Pietron

Wie groß ist das Risiko am Berg?

Sie hat nicht nur ihren Freund verloren, auch andere Leute in ihrem Umfeld sind schon am Berg gestorben. Denn am Ende ist es oft nur schwer einzuschätzen, wie groß ein Risiko wirklich ist. Kann sich doch in den Bergen durch Schnee, Regen, Sonneneinstrahlung und unvorhergesehene Wetterwechsel alles innerhalb kürzester Zeit ändern.

Und trotzdem: Berge und Felsen braucht sie wie die Luft zum Atmen. Aber sie vertraut mittlerweile auch ihrem Bauchgefühl, wenn sie unterwegs ist, dreht auch mal um, wenn sie kein gutes Gefühl hat. Damit ist bisher immer alles gut gegangen. Vielleicht auch, weil sie das Risiko am Berg nur mit Menschen eingeht, denen sie vertraut.