Vertrag läuft aus: Claus Kleber geht zum Jahresende in Rente

Es ist das Ende einer Ära: Seit Hanns-Joachim Friedrichs 1991 bei den "tagesthemen" aufhörte, dürfte kein Fernsehmoderator eine Nachrichtensendung so sehr und langjährig geprägt haben wie Claus Kleber das "heute journal". Seit 2003 steht er dort vor der Kamera und ist so beliebt wie umstritten.

Im vergangenen Jahr, als er 65 wurde, hat Kleber auf Wunsch des ZDF noch mal verlängert, bis Ende 2021. Doch darüber hinaus wird er definitiv nicht moderieren, bestätigte ein ZDF-Sprecher dem BR. Zuvor hatte die BILD-Zeitung darüber berichtet und Kleber als Deutschlands "bestbezahlten" Nachrichten-Moderator mit einem Jahresgehalt von knapp 500.000 Euro bezeichnet.

Claus Kleber war auch "Krawattenmann des Jahres"

Wie es vom ZDF hieß, stand eine abermalige Vertragsverlängerung auch nie zur Debatte. Über die Nachfolge von Kleber werde zu gegebener Zeit entschieden. Die BILD-Berichterstattung, wonach Kleber einen "Vorschlag" des Senders, die 20 Jahre als Anchorman des "heute journals" vollzumachen "dankend abgelehnt" habe, wurde nicht bestätigt.

Kleber selbst äußerte sich auf seinem Twitter-Account ("Was ich hier schreibe geht auf meine Kappe"): Unter einem Bild mit der Schlagzeile "'heute journal'-Moderator Claus Kleber hört auf" textete er "Falsch!", dasselbe Bild mit der von einem Berichterstatter unfreiwillig komisch formulierten Passage "Kleber moderiert seit 2003 Jahren die Nachrichtensendung" kommentierte er mit "Richtig!" und ergänzte bei "seit 2003 Jahren" noch das Wörtchen "gefühlt".

Rückblick auf die Karriere von Claus Kleber

Der in Reutlingen geborene Kleber begann seine journalistische Karriere bei "Kölner Stadt-Anzeiger" und beim SWR. Er ist promovierter Jurist. Für die ARD leitete er das Studio in Washington, wo er über die Anschläge am 11. September 2001 berichtete. Anschließend ging er nach London. Seit Anfang 2003 ist er beim "heute journal" tätig, bis Februar 2009 auch als Redaktionsleiter.

Danach gab er seine Festanstellung auf und beschränkte sich auf die gut bezahlte Rolle des Moderators. Für seine Arbeit wurde Kleber vielfach ausgezeichnet, 2009 mit dem Grimme-Preis, ein Jahr später mit dem Hanns-Joachim-Friedrich-Preis und als "Krawattenmann des Jahres", weshalb die BILD über sein "neues Leben ohne Krawatte" spekuliert.