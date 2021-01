Betörend melodisch: "Vertigo Days" von The Notwist

Für viele von uns vergeht die Zeit seit Monaten gleichzeitig lähmend langsam und wahnsinnig schnell. Wann sind diese Woche, dieser Monat, dieses Jahr endlich rum? Und gleichzeitig gilt: Wir leben schon fast seit einem Jahr im absoluten Ausnahmezustand – wo ist die ganze Zeit nur hin? Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. "Vertigo Days" ist dann auch der Titel, auf den sich The Notwist im vergangenen Herbst für ihr neues Album geeinigt haben – "schwindelige Tage". Auf 14 betörend-melodischen, mitunter aber auch knarzigen Songs versuchen sie, durch Musik sich selbst sowie ihren Hörerinnen und Hörern Halt zu geben. Das zweite Stück gibt die Richtung vor: "Into Love / Stars".

Internationale Besetzung auf "Vertigo Days"

Die Aufnahmen zu diesem Album begannen bereits 2015. Aber weil die Mitglieder von The Notwist in vielen anderen Projekten mitmischen, zog sich die Fertigstellung von “Vertigo Days” noch bis in den vergangenen Herbst. Ihre Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern wie Juana Molina aus Argentinien und der Band Tenniscoats aus Japan wollten The Notwist unbedingt in ihre neue Platte einfließen lassen, sagt Sänger Markus Acher: "Von unseren Einflüssen her sind wir eine extrem internationale Band. Das speist sich aus Musik von überall her, und wir fänden es auch gut, wenn wir so gehört werden. Und bei 'Vertigo Days' haben wir versucht, uns mit den verschiedenen Sprachen und den verschiedenen Gästen noch weniger verortbar zu machen."

Außer Juana Molina haben auf “Vertigo Days” noch weitere internationale Musikerinnen und Musiker ihren Auftritt: das Tokioter Blasmusik-Projekt Zayaendo, sowie Angel Bat Dawid und Ben Lamar Gay, zwei Mitglieder der Jazz-Szene Chicagos. Die Zusammenarbeit mit ihnen erfolgte digital, erlaubte The Notwist aber, zumindest in irgendeiner Form Verbindungen zur weiten Welt aufrechtzuerhalten.

Sauerstoff-Austausch mit anderen Kulturen

Der regelmäßige Austausch mit Menschen aus anderen Kulturen sei für sie eine Art kreativer Sauerstoff, so Markus Acher. Und außerdem: ein politisches Statement. "Auf Dauer ist es nur erträglich, wenn man immer mal wieder rauskommt", sagt er. "Andere Einflüsse haben, woanders hinkommen, andere Sachen sehen. Deswegen ist mir der nationalistische Gedanke auch extrem fremd: Wie kann man immer nur wollen, dass Leute um einen rum sind, die genauso aussehen und das Gleiche machen, und auf dieselbe Art sprechen, wie man selbst? Ist doch schrecklich!"

Die vielfältigen Einflüsse aus Krautrock, Jazz, elektronischer Musik und Film- und Hörspiel-Soundtracks verweben The Notwist auf "Vertigo Days" zu einem wohlig-warmen Klangteppich. Es sollte keine “Pandemie-Platte” werden, so Schlagzeuger Cico Beck, aber natürlich fällt die Veröffentlichung des Albums in eine Zeit, in der Live-Konzerte nicht möglich sind.

Mal ein wohlig-warmer Klangteppich, mal komplexer

Erklären wollen The Notwist den Aufbau und die Themen des Albums nicht. Aber beim Hören fühlt es sich an, als würde man mit The Notwist auf eine Art gedankliche Reise gehen. Die führt über ruhige und gefällige Indie-Rock-Stücke auch in komplexere Klangbereiche. Zum Beispiel bei Song Nummer Sieben, dem dystopisch anmutenden "Into the Ice Age".

Diese neuen Songs werden wir uns vorerst nur alleine anhören können, und nicht etwa als Teil eines gebannten Publikums auf einem Notwist-Konzert. Zum Glück sind die Songs auf "Vertigo Days" so stark, so vielseitig und gleichzeitig so aus einem Guss, dass sie zumindest die Möglichkeit bieten, sich für eine Weile in eine Welt voller zwischenmenschlicher Wärme hinein zu träumen. So wie es der Titel des letzten Songs sagt: "Into Love Again".