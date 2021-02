"Versunkener Luxusliner": Hans Pleschinski über Paul Heyse

Sie haben es schon erwähnt: Der Roman "Am Götterbaum" erzählt viel über unsere Zeit, über das Frühjahr 2019, also ein Jahr vor der Pandemie. Das Gespräch der Heyse-Gemeinschaft wie auch die Gedanken der Erzählerfigur drehen sich immer wieder um die Verwerfungen, die wir erleben. Schon in den ersten Zeilen lesen wir vom "Zeitalter des Mülls" und von den "späten Tagen der Menschheit", ebenso von Grimm und Hass. Die Schriftstellerin im Roman sagt später: "Die Welt ist explodiert." Viele andere Stellen ließen sich anfügen. Geht es nicht ohne diesen sorgenvollen Blick auf die eigene Gegenwart?

Ich habe ihn jedenfalls. Der Roman beginnt dunkel und es gibt auch keine Rettung. "Zeitalter des Mülls" – dann muss man erst einmal widersprechen. Da wird vieles angehäuft, was uns bedrückt, mich bedrückt. Am Anfang war ich auch unsicher wegen der jetzigen Seuche. Ist das alles aktuell genug? Darauf kommt es aber gar nicht so sehr an. Mir fiel nur beim Lesen jetzt auf, dass zum Beispiel auch gesagt wird: Wenn die Fanatiker, die Wutbürger, die Extremisten weiter Macht gewinnen, stürmen sie irgendwann das Europa-Parlament, zertrümmern das Gestühl und alles ist kaputt. Und ich war ganz überrascht: Das war nach dem Sturm auf den Bundestag in Berlin und nach den schrecklichen Szenen am Kapitol. Das habe ich anderthalb Jahre vorher geschrieben. Darüber kann man nicht glücklich sein. Aber ich hoffe, ich bin da am Puls der Zeit mit den Sorgen, den Bedenken, die diese fünf Hauptfiguren auch haben. Und der Roman ist vielleicht eine Pendelbewegung zwischen dem Lichten, Schönen und Hellen, das Paul Heyse wollte und das er lebte, und den Bedrückungen, die uns heute verfolgen. Es gibt einen Satz der Stadträtin in der Anfangs-Düsternis: "Hoffentlich kommen nicht noch andere Heimsuchungen." Die Heimsuchung ist jetzt da.

Paul Heyse tritt im Roman auch in Erscheinung. Ein Kapitel führt dann in das Jahr 1906 und an den Gardasee, in die Sommerresidenz. Das dort geschilderte Gespräch mit dem Verleger Adolf von Kröner führt auch zu Thomas Mann und zu Gerhart Hauptmann, also zu den Figuren, von denen Ihre vorherigen Romane erzählen. Heyses Urteil über die beiden Kollegen fällt nicht gerade charmant aus. War deren Literatur nicht die seine?

Ich muss kurz lächeln zwischendurch. Man kann jetzt fast sagen: die Nobelpreisträger-Romane von Hans Pleschinski. [lacht] Das klingt so hochfahrend. Paul Heyse war der Älteste von den dreien. Und es gibt immer unglaubliche, hasserfüllte Rivalitäten zwischen Schriftstellern, auch damals. Paul Heyse wollte den Thron nicht räumen. Nicht für Thomas Mann, den er für dekadent hielt. Und schon gar nicht für Gerhart Hauptmann, den er für eine "schreibende Sau" hielt. Romane im Unterschichten-Milieu, das war überhaupt nicht die Welt Paul Heyses, der als Nachfolger Goethes galt. Und ich versuche auch zu entdecken: Was war diese Gründerzeit, diese Heyse-Zeit? Darüber wissen wir eigentlich ganz wenig. Zwischen Heinrich Heine und Thomas Mann klafft eine unglaubliche Wahrnehmungslücke in der Literatur. Es sind 30, 40 Jahre, in denen in Deutschland viel geschrieben und gelesen wurde. Aber es gab kein Genie. Es gab Autoren wie Friedrich Spielhagen und andere, die Leser-Bedürfnisse erfüllten. Und Heyse füllte auf prominenteste Weise diese Lücke zwischen der modernen Literatur des Expressionismus und Naturalismus und der Goethezeit. Er war sozusagen eine Brücke aus Worten. Das hat mich sehr interessiert. Auch die Botschaft, die er übermitteln wollte, nicht vergrübelt zu sein. In dem Sinne hoffe ich auch, dass der Roman für Leser in diesen Zeiten eine Art Antidepressivum sein kann, zusammen mit den fünf offensiven Protagonisten und Heyse, der vom Gemüt her auch ein halber Italiener war – und in Italien bekannter geblieben ist als in Deutschland. Er besaß eine Winter-Villa am Gardasee und machte diesen für die Münchner zu einem Reiseort. Auch das hat man ihm zu verdanken. Und wenn es hier um München geht, es kulturell aufzuwerten, so meint es auch Bayern, das in die Moderne aufbrach damals. Es meint aber auch durchaus andere Städte. München steht für andere Orte, wo immer kulturell etwas passieren muss, um eine Lebensattraktivität zu behalten und zu bekommen. Denn Orte ohne kulturelles Leben, wie wir es jetzt überall haben, sind Verlierer-Orte.

"Am Götterbaum" von Hans Pleschinski ist bei C.H. Beck erschienen.