Versuch einer Selbsttherapie: "Wer wir gewesen sein werden"

Den extrem persönlichen Fokus, der kaum Außenansichten zulässt, erklärt Brehmer im Interview mit dem DOK.fest München so: "Man hätte natürlich Freunde und Familie von Angi interviewen können. Mit der Frage, wie gehen sie mit Trauer um? Aber so ein Film ist es nicht. Es ist kein Film, der die verschiedensten Facetten von Trauer aufbringt, sondern ein Film, der die Frage hat: Welche Beziehung kann ich jetzt noch mit meiner verstorbenen Freundin führen, was bleibt von ihr? Wie kann ich sie in mir weiterleben lassen, auch wenn das illusorisch ist."

Vielleicht eine Spur zu persönlich?

Noch im Krankenhaus hat Brehmer die vielen Fragen, die in seinem Kopf herumschwirrten, in ein Tagebuch notiert. Die Notizen dienen jetzt als Basis für das Zwiegespräch, das er im Film mit der Verstorbenen führt. Die Texte sind dabei nicht nur zärtlich und verklärend. Vieles klingt wie ein Vorwurf. Sie ist diejenige, die nicht mehr da ist. Sie wollte damals unbedingt in die Berge fahren. Auch der Gedanke, ob es vielleicht Absicht gewesen sein könnte, wird ausgesprochen.

Was negativ klingt, ist erschreckend ehrlich. Denn Brehmer sagt Dinge, die man normalerweise für sich behält. Weil das Gedankenkarussell von Trauernden oft verrückt spielt und viele sich zurückziehen in ein Schneckenhaus, in dem Fragen, auf die es keine Antworten gibt, wie ein Echo von den Wänden prallen. Ob all das vielleicht eine Spur zu persönlich ist – auch diese Frage hat sich Brehmer gestellt "Manchmal saß ich nur Abende da und hab nochmal die Videos angeschaut und hab mir überlegt: Ist das privat, geht das jemanden was an? Oder ist das persönlich und hat auch eine Relevanz für andere?"

"Wer wir gewesen sein werden" soll Menschen helfen, die Ähnliches erlebt haben. Manche werden sich darin wiederfinden. Andere könnten sich die Frage stellen, ob die Verwendung der Privataufnahmen nicht doch Grenzen überschreitet. Auch hier gilt, wie so oft in dem Film: Eine finale Antwort gibt es nicht.