Versteigerung der berühmten Brücke-Sammlung Gerlinger beginnt

Die Sammlung Gerlinger ist eine der größten und bekanntesten des deutschen Expressionismus. Sie umfasst rund 1.000 Objekte: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Holzschnitte, Postkarten, Skulpturen. Dass diese mal versteigert werden würde, damit hat selbst Auktionator Robert Ketterer nicht gerechnet. "Ich war bei ihm und da sagte er: Ich möchte mich von Objekten trennen und da hab ich gesagt, ja von was denn? Da zeigte er auf seinen Katalog, auf den dicken Katalog von 2005 wo die 1.000 Objekte drin sind. Da hab ich ihn gefragt, Herr Gerlinger, ja ich verstehe, aber was möchten Sie daraus verkaufen. Dann sagte er: Alles!"

Herrmann Gerlinger, ein Würzburger Unternehmer, hat seit den 1950er-Jahren eine Sammlung aufgebaut, die einzigartig ist. Er hat sich dabei auf die "Brücke"–Maler konzentriert, jene Künstlergruppe die 1905 in Dresden gegründet wurde. Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff.

Sammlung zu den Malern der Brücke

Seit 1995 war die Sammlung in Deutschen Museen. Zunächst in Schleswig Hollstein, dann in Sachsen Anhalt und seit 2017 im Buchheim Museum in Bernried.

"Es ist wirklich deutsches Kulturgut und zwar die Sammlung in ihrer Geschlossenheit. Denn niemand anderes hat so geschlossen und chronologisch, systematisch, enzyklopädisch eine Sammlung zu den Malern der Brücke angelegt. Und das ist als Ganzes aus meiner Sicht deutsches Kulturgut, das erhalten bleiben muss", sagt Daniel J. Schreiber, Direktor des Buchheim Museums.

Leihvertrag mit Buchheim Museum vorzeitig aufgelöst

Man war seitens des Buchheim Museums zu Allem bereit. Bis hin zu grundlegenden Änderungen des Museums in seiner Baulichkeit und seiner Benennung. Die Zusammenlegung der beiden Sammlungen, die von Buchheim und Gerlinger, hätte eine Sammlung erster Güte gegeben – davon ist Schreiber überzeugt. Der Leihvertrag war auf zehn Jahre angelegt, wurde aber vorher aufgelöst. Was immer die Gründe des Sammlers gewesen sein mögen.