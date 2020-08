Verstärkter Boden: Neue Schau des Jüdischen Museums Berlin

Es ist ein eigenes, riesiges Kunstwerk, das die Chefkuratorin Cilly Kugelmann und das Büro chezweitz im viel gelobten Libeskind-Bau in Berlin-Kreuzberg geschaffen haben. Eine Dauerausstellung mit Gemälden, Grafiken, Judaica, Skulpturen, Handschriften, Videokunst, Fotografien, Filmen, audiovisuellen Quellen, Tast-Stationen, 3D-Modellen und Ausstellungsgrafiken. Sehr modern, sehr tiefsinnig sind die fünf Epochen-Räume im ersten und zweiten Stock angelegt. Sie zeigen, erklärt Kugelmann, wie besonders die jüdischen Gemeinden das Leben in Deutschland seit dem Mittelalter beeinflusst haben: "Man macht oft den Fehler, wenn man mit diesen Themen zu tun hat, dass man zu stark auf den Antisemitismus schaut und vernachlässigt, dass vieles, was an normalem Alltagsleben, religiösem Leben, politischem Leben – was in diesen Bereichen geschieht, dass das auch eine eigenständige Kraft und Geschichte hat, die nicht nur von diesen negativen Erfahrungen affiziert sind."

Ohne Trennungsregeln hätte Judentum nicht überlebt

"Sefer chassidim", das "Buch der Frommen", gab jene Regeln vor, die das Judentum stärken sollten. Trennungsregeln, ohne Frage, denn sonst hätte das Judentum nicht überlebt. Speisegesetze gehören dazu. Koscheres Essen, koschere Weine. Zu diesem Thema läuft passend zum alten Buch ein spannender Film: "Eine Film-Installation: Ein orthodoxer Rabbiner, ein Reformrabbiner, eine französische Rabbinerin, ein israelischer Talmud-Lehrer und eine junge Frau, die aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert ist, werden befragt, ob sie sich an die Regeln halten und warum sie sich an die Regeln halten und was sie wichtig finden.“"