So funktionierte Ausgrenzung im Nationalsozialismus in München

Die Landeshauptstadt München, seinerzeit „Hauptstadt der Bewegung“, hat vor etwa zehn Jahren ein mehrstufiges Forschungsprojekt zur Untersuchung der Stadtgeschichte im Nationalsozialismus beschlossen und fördert eine ganze Reihe von Studien, die in einer Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Universität und dem Stadtarchiv entstehen. Wie sehr standen die Städte - also die kommunale Basis - unter Zugzwang gegenüber der Berliner Zentrale der Diktatur? Und wie sehr kam man ihr willig entgegen? Der Historiker Mathias Irlinger ist der Autor der zuletzt veröffentlichten Studie aus diesem Forschungsprojekt, er hat sich mit der Infrastrukturpolitik der Stadt beschäftigt. Judith Heitkamp hat mit ihm gesprochen.

Judith Heitkamp: Schwimmbäder, Straßenbahnen, Gaswerke müssen finanziert werden, müssen verwaltet werden, klar. Was war nach 1933 daran nationalsozialistisch?

Mathias Irlinger: Zunächst mal nichts. Die baulichen Artefakte waren im 20. Jahrhundert immer da, Schienen, Kabel, Rohre verliefen in den gleichen Straßen - über alle politischen Zäsuren hinweg. Aber welche Schienen werden erweitert, was wird modernisiert? Noch zentraler die Frage: Wer darf wann zu welchen Konditionen welche dieser Infrastrukturen nutzen? Das wird immer wieder neu verhandelt - und zwar vor allem im Dritten Reich.

Was wurde denn faktisch aufgebaut?

Im Dritten Reich legten Stadtführung und Reichsregierung den Focus auf repräsentative Bauten, beispielsweise das Nordbad in Schwabing, und auf Planungen im großen Stil, wie bei der Ost-West-Achse, die sich von Laim bis an den Karlsplatz erstrecken hätte sollen. Man hat jede Grundsteinlegung entsprechend inszeniert und beworben, und beispielsweise die Einweihung der Buslinie 34 durch den Englischen Garten wurde sehr pompös inszeniert, mit Hakenkreuzfahnen, Liedern, großen Abordnungen von Spielgruppen. Bis heute spürt man in der Wahrnehmung noch immer diesen Fokus - und übersieht dabei eigentlich, dass nur sehr wenige dieser Planungen überhaupt über das Reißbrett hinaus gekommen sind. Und dass viele dieser Investitionen und Pläne absolut am Bedarf der Menschen vorbei gingen.

In der Öffentlichkeit der Straßenbahn oder des Schwimmbads machten die Menschen auch erste Erfahrungen mit krasser Ausgrenzung, Sie schreiben, das sei eine „Einübung von Ausgrenzung“ gewesen.

Diese Straßenbahnen, Schwimmbäder und anderen Infrastrukturen sind ein öffentlicher Raum. Dort begegnen sich Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Religionen. Und genau da setzt die nationalsozialistische Exklusionspolitik sehr, sehr früh an. Bereits im Sommer 1933 erlässt Karl Fiehler, der damalige Münchner Oberbürgermeister, ein Betretungsverbot für Jüdinnen und Juden in Schwimmbädern. Es ist das erste Mal, dass eine Bevölkerungsgruppe kollektiv ausgeschlossen wird, etwa mithilfe von Schildern, die an den Türen angebracht werden, „Juden haben keinen Zutritt“. Es wirkt in beide Richtungen, den einen sagt man so „Ihr gehört dazu“, die anderen gehören nicht dazu. Ein Freund-Feind-Schema wird eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Kennzeichnungen wie später die sogenannten gelben Sterne. Das Aussortieren von Jüdinnen und Juden an der Eingangstür funktionierte nur über die Einschüchterung dieser Gruppe - und über Denunziation durch andere.

Waren es die Befehle aus Berlin oder waren es die Menschen in München, die Druck gemacht haben für „judenfreie“ Schwimmbäder, um bei diesem Beispiel zu bleiben?

Das ist ein sehr spannender Punkt und man sieht hier auch sehr viele Wechselwirkungen. Gerade dieses Badeverbot wird auf kommunaler Ebene entschieden, NSDAP-Ortsgruppen fordern es, es gibt aber auch Schreiben von einzelnen Personen, und Oberbürgermeister Fiehler setzt es im August 1933 durch. Er muss aber wieder zurückrudern, zweimal sogar. 1935 gibt es eine ähnliche Konstellation, neues Verbot im Sommer, und wieder wird es mehr oder weniger unter der Hand zurückgenommen. Und zwar auf Druck der Reichsregierung. Dabei ist man sich über die ideologischen Hintergründe einig, auf allen Ebenen. Nur das taktische Vorgehen ist ein anderes. Die Reichsregierung war in den Anfangsjahren darauf bedacht, Deutschland als friedliche Nation zu inszenieren, denken Sie an Olympia 1936 in Garmisch und Berlin. Und da mussten natürlich kurz vorher diese ganzen Schilder an den Schwimmbädern wieder verschwinden. Das Reich übte Druck auf die Kommunen aus – und hier vor allem auf die Stadt München, die so eine Art Vorreiterrolle eingenommen hatte - diese Verordnungen wieder zurückzuziehen.

Und das ist nur eines von vielen sehr konkreten und spannenden Beispielen aus ihrer Studie zur Versorgung der „Hauptstadt der Bewegung“. Hat denn die Tatsache, dass München „Hauptstadt der Bewegung“ sein wollte und sollte, auch eine Rolle gespielt? Wurde München besser ausgestattet mit Infrastruktur?

München hat immer wieder eingefordert, mindestens gleichrangig mit Berlin zu sein. Ein Beispiel ist der Flughafen - in Berlin entsteht ein großer neuer Flughafen, Tempelhof, und sofort fordert München ebenfalls einen repräsentativen, großen Flughafen, das wird später der Flughafen Riem sein. Damit wird der Anspruch erhoben, dass die „Hauptstadt der Bewegung“ Vorbild und Vorreiter ist, aber dafür auch mit Geld vom Reich ausgestattet werden muss und gewisse Baumaßnahmen verlangen kann.

Wie wichtig war also aus Ihrer Sicht die nationalsozialistische Infrastrukturpolitik?

Für mich ist sie ein Stück weit ein Schlüssel, wenn auch nicht der einzige, um zu erklären, warum das NS-Regime sich so lange halten konnte. Diese Infrastrukturen waren enorm wichtig für den Alltag der Menschen und wurden als Mittel eingesetzt, um Herrschaft zu stabilisieren. Bis in die letzten Kriegstage. Wenn Sie an München 1944 und 1945 denken, haben Sie Bilder von Ruinen vor Augen. Das stimmt auch, aber in diesen Ruinen gehen Menschen noch immer in Kinos oder schwimmen in Bädern, und diese Bäder werden beheizt, mit Strom beliefert und mit Personal ausgestattet. Kriegswirtschaftlich wirkt das widersinnig. Aber damit hoffte man das Meutern der Bevölkerung zu verhindern und machte sie gleichzeitig ein Stück weit vom Regime abhängig.

"Die Versorgung der Hauptstadt der Bewegung. Infrastrukturen und Stadtgesellschaft im nationalsozialistischen München" von Mathias Irlinger ist im Wallstein Verlag erschienen.