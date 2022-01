"Versetzt mich in andere Dimensionen": Darum malt Prinz Charles

"In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass mich das Malen in eine andere Dimension transportiert, die buchstäblich Teile meiner Seele erfrischt, was andere Aktivitäten nicht vermögen", so Charles. Über den künstlerischen Rang vor allem seiner frühen Werke macht sich der Thronfolger dabei keine Illusionen: Er sei "genervt", wie "schlecht" die Bilder seien und habe mit Aquarellen wirklich nur deshalb begonnen, weil ihn das Fotografieren so langweilte.

"Aquarelle sind unfassbar schwer"

Er halte sich ausdrücklich nicht für einen "großen Künstler" oder auch nur ein "knospendes Talent". Und was die Aquarelltechnik als solche betrifft, schreibt Charles: "Ich habe schnell entdeckt, wie unfassbar schwer es ist, mit so einem spontanen Medium gut zu malen, und der Frust ist ungeheuer, nicht in der Lage zu sein, das Bild aufs Papier zu bringen, was dir das Auge beschert."

Seine Aquarelle seien seine Form eines "Fotoalbums", so Charles und für ihn persönlich daher von großer Bedeutung. Die Ausstellung war zwar vor Weihnachten eröffnet worden, musste wegen der Pandemie-Regeln jedoch zwischenzeitlich wieder geschlossen werden und ist jetzt noch bis zum 14. Februar in London zu sehen.

Zu den Lehrmeistern und Beratern von Charles gehören so namhafte Fachleute wie Robert Waddell, sein Kunstlehrer, sowie Edward Brian "Ted" Seago, ein Fachmann für Aquarelltechnik, zu dessen Fans neben der königlichen Familie auch der Aga Khan gehört, und weitere Meister wie Porträt- und Landschaftsmaler Derek Hill, Illustrator John Ward und Porträtspezialist Bryan Organ.