Verschwiegene Adoption: "Wie können Eltern so etwas tun?"

"Wer bin ich, wo komme ich her?" Große Fragen für einen Jugendlichen. Andreas Klinder ist 14 Jahre alt, als seine Welt zusammenbricht. Er erfährt, dass sein Vater und seine Mutter nicht seine leiblichen Eltern sind. Sie haben ihn gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester adoptiert, als er wenige Monate alt war. Mit der neuen Lebensrealität kommt Andreas Klinder nur schwer zurecht.

Adoption: Fremd in der eigenen Familie

Der Jugendliche fühlt sich plötzlich fremd in der eigenen Familie, Zweifel nagen an ihm. Lieben ihn die Adoptiveltern überhaupt, warum hat ihn die leibliche Mutter weggegeben, trägt er gar selbst die Schuld daran? Es sind Fragen, die ihn jahrelang verfolgen werden. Hinzu kommt die Angst, wieder verlassen zu werden, diesmal von den Adoptiveltern. Andreas Klinder stürzt sich in den Sport. Durch das Auspowern findet er zu einer Art innerer Ruhe. "Die Wut auf die leibliche Mutter, warum gibt sie ihr Kind weg, das kam immer wieder hoch", erinnert er sich.

Wie kann man den leiblichen Eltern vergeben?

Heute arbeitet Andreas Klinder als Heilpraktiker. Die Ausbildung war für ihn ein wichtiger Schritt, mit sich und seiner Lebensgeschichte ins Reine zu kommen. Es war allerdings auch ein Weg voller Hindernisse. "Am Anfang hatte ich gar keine Idee, wie man das angeht", erinnert er sich. "Wie kann man jemanden vergeben, der so etwas getan hat?" Da gebe es nichts zu vergeben, dachte Andreas Klinder zunächst.