Verschont mich mit euren -ismen: Dostojewskis "Dämonen" in Wien

Als Henry Kissinger den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen "Charakter aus einem Dostojewski-Roman" nannte, dachte er womöglich an Iwan Schatow, eine Figur aus den "Dämonen".

Dieser Schatow predigt einen religiös aufgeladenen Nationalismus, der stark an die Großrussland-Fantasien Putins erinnert. Schatow ist eine von einer ganzen Reihe von Figuren des Romans, in denen Dostojewski den unterschiedlichen ideologischen Strömungen im vorrevolutionären Russland zur Zeit der Zarendämmerung Gestalt gab.

Da wäre zum Beispiel noch der alternde Hauslehrer Stepan, Verkörperung eines europäisch geprägten Liberalismus, Vertreter einer Generation, die die Leibeigenschaft abgeschafft und die Existenz Gottes in Zweifel gezogen hat.

Jede Figur steht für eine Sicht auf die Welt

Ins dadurch entstandene Sinnvakuum stoßen andere vor. Unter anderen eben Schatow mit seinem reaktionären Vaterlandswahn. Oder aber Stepans Sohn Pjotr, in dem sich der in die entgegengesetzte Richtung deutende despotische Sozialismus ankündigt, dem die russische Revolution den Weg ebnen sollte.

Im Zentrum des Romans aber – wie auch der Bühnenadaption von Johan Simons am Wiener Burgtheater – steht Nikolaj Stawrogin, der Verlorenste unter den Orientierungssuchenden, und doch der Klarsichtigste. Stawrogin scheint die Ideen der anderen alle schon einmal für sich durchdacht, aber dann verworfen zu haben. Das hat er seinen Mitmenschen voraus, es stürzt ihn aber zugleich auch ins Bodenlose, weil es für ihn kein sinnstiftendes Konzept mehr gibt, das Halt geben könnte.

Ofczarek gibt den grauen Wolf

Nicholas Ofczarek, mit weißem Bart und grauer Mähne, spielt diesen Stawrogin bestechend als ebenso altersweisen wie lebensmüden Guru. Dazu hat er sich einen sehr speziellen Gang zugelegt, halb lässiges Schlendern, halb taumelndes Schlingern. Ein Fels von einem Mann. Ein verloschener Vulkan, in dem es gelegentlich noch rumort, der den erhitzten Ausbrüchen in seinem Umfeld aber distanziert gegenübersteht.

Johan Simons hat Dostojewskis Romanpersonal auf der weitläufigen Burgtheater-Bühne ausgesetzt. Dort stehen eine Menge Stühle so unmotiviert verstreut herum wie die planlos in die Welt geworfenen Menschen, die hier versammelt sind. Simons ist kein Regisseur, der alte Stoffe mit aktuellen Anspielungen spickt, sondern eher einer, der sie durchlässig zu machen versucht für die Gegenwart, indem er alle Konzentration auf das Spiel des Ensembles und eine luzide Textbehandlung legt. Viel Aktion würde da eher ablenken. Und so wird hier vor allem geredet und wenig gehandelt.

Putins Name? Fällt nicht ein einziges Mal

Simons Theater ist nicht immer frei von Längen. Das ist diesmal nicht anders. Seine Inszenierung verlangt auch vom Publikum Konzentration. Wer die allerdings aufzubringen vermag, dem erhellt die Aufführung auch ohne vordergründige Aktualisierungen die Gegenwart, in der uns die "-ismen", die schon Dostojewski beschrieb, heimsuchen wie Dämonen – derzeit vor allem der Nationalismus.

Wladimir Putin, dessen Name an diesem Abend natürlich nie fällt, ist übrigens großer Dostojewski- und "Dämonen"-Fan. Vermutlich erkennt er sich auch selbst in der Figur des Nationalisten Iwan Schatow wieder – nur dass er das im Gegensatz zu Kissinger als positive Analogie ansehen dürfte. Was diese eigenwillige Lesart freilich ausblendet, ist, dass Dostojewski Schatow als ebenso fragwürdige Figur wie alle anderen gezeichnet hat.

Und so nimmt diese Wiener Premiere den Autor auch gegen Putin in Schutz, indem sie klar vorführt: die ideologische Vereinnahmung Dostojewskis durch den russischen Präsidenten ist ziemlicher Humbug.