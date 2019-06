Der in einem langen Sitzungsmarathon ausgehandelte Friedensvertrag wurde auf den Tag fünf Jahre nach dem folgenreichen Attentat von Sarajewo unterschrieben, in einer symbolisch hoch aufgeladenen Zeremonie. Im Publikum, prominent platziert, befanden sich unter anderem kriegsversehrte französischen Soldaten mit zerfetzten Gesichtern. Hermann Müller, Außenminister im gerade vereidigten Kabinett Bauer, und sein für das Verkehrsressort zuständiger Kollege Johannes Bell, unterzeichneten das in vieler Hinsicht gewaltige Dokument für Deutschland. Um 15.12 Uhr, wie anwesende Journalisten vermerkten. Auch wenn die endgültige Ratifizierung noch ausstand: In dieser Minute war der Erste Weltkrieg vorbei. Um 15.40 Uhr wurden 101 Schuss Salut abgegeben.

"Das ist kein Frieden, wo es um territorialen Schacher zwischen den Diplomaten geht", erklärt der Freiburger Historiker Jörn Leonhard, Autor eines großen Buches über die Pariser Friedensverträge und die Neuordnung der Welt nach 1918. "Sondern die Tatsache, dass Georges Clemenceau an diesem 28. Juni 1919 gesichtsverletzte Soldaten in die Nähe des Tisches platziert, an dem die Deutschen diesen Vertrag unterschreiben – dass er ihnen stumm die Hände schüttelt, dass das einfache Mannschaftsdienstgrade sind – macht klar: Da ist durch diesen Krieg eine ganz neue Fokussierung auf das Opfer entstanden. Während alle anderen, früheren Friedensverträge der Neuzeit noch die Formel der Oblivion, des wohltätigen Vergessen, des iustus hostis, des entkriminalisierten Feindes enthalten, ändert sich das 1919."

Ein Frieden voller Zweifel

Bereits im Augenblick der Unterzeichnung waren mit dem Friedensschluss mehr Zweifel als Hoffnungen verbunden, nicht nur auf Seiten der Verlierer des Krieges. Das im deutschen Fall später oft diagnostizierte "Trauma" von Versailles hat in der ganzen Konstruktion einen wichtigen Ursprung: Der französische Staatspräsident Raymond Poincaré sprach schon bei der Eröffnung der Friedenskonferenz am 18. Januar 1918 von der Kriegsschuld der Mittelmächte – und damit auch von Deutschland.

Die Deutschen selbst waren bis zum 7. Mai 1919 von den intensiven Verhandlungen mit schließlich über 50 spezialisierten Arbeitsgruppen ausgeschlossen. Die Übergabe der Vertragsbestimmungen an die Delegation unter Außenminister Ulrich von Brockdorff-Rantzau wurde einhellig mit Entsetzen kommentiert. Jörn Leonhard erinnert unter anderem an das berühmte Tagebuch von Harry Graf Kessler: den ganzen Mai 1919 über ein langgezogener Strich. Erst am 12. Juni wieder ein Eintrag, unter anderem die Bemerkung: „seit der Überreichung der Friedensbedingungen so gedrückt, dass keine Lust zum Schreiben." Nur eine von vielen negativen Stimmen.

"Ich glaube, dieser 7. Mai ist eine Art zweiter Entzauberungsschlag", so Jörn Leonhard. Der erste Entzauberungsschlag lasse sich auf den September 1918 zurückdatieren, als die deutsche Militärführung der politischen Führung und dem Kaiser mitteilte, der Erste Weltkrieg sei nicht mehr zu gewinnen. "Und dann konzentrieren sich nach dem 11. November 1918 alle deutschen Hoffnungen auf den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, auf die Idee eines Rechtsfriedens, aus dem man doch dann hofft, glimpflich herauszukommen, weil viele Deutsche diese Niederlage noch immer nicht für sich angenommen haben. Und viele warten darauf, dass man die deutsche Delegation doch nun endlich nach Paris einlädt, um quasi auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln."

Am 7. Mai 1919 kam alles anders: "Das ist der Augenblick, wo diese Vorstellungen, diese Erwartungen als Illusion dekonstruiert werden. Und das bedeutet dann auch, dass aus dem Heilsbringer Wilson plötzlich der Verräter wird. Und mit der Polemik gegen Wilson beginnt – parallel zu den innenpolitischen Entwicklungen in der Weimarer Republik – die Polemik gegen die westliche Demokratie, die man eben in einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Bedingungen dieses dann so genannten 'Diktat-Friedens' von Versailles bringt."