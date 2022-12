Verrückte Katastrophenkomödie: Adam Driver in "Weißes Rauschen"

"Es ist unheimlich", sagt Regisseur Noah Baumbach, "wenn man das Buch von Don DeLillo liest, scheint es von unserer Zeit zu handeln. Ich habe es wieder in die Hand genommen, als die Pandemie begann und New York in einen Lockdown ging. Es gibt in diesem Buch aus den achtziger Jahren so viele Parallelen zum Heute – und ich sah die Möglichkeit, einen Film zu machen, der so verrückt ist, wie sich die Welt inzwischen anfühlt." "White Noise" ist eine komplex durchgeknallte Katastrophenkomödie. Dabei beginnt der Film ziemlich harmlos als amerikanisches Familienmovie. Im Mittelpunkt steht eine Patchworkgemeinschaft: Adam Driver als Familienvater und Dozent für Hitler-Studien an einem unbedeutenden US-College lebt in fünfter Ehe zusammen mit Babette und vier Kindern bzw. Stiefkindern. Er und seine Frau (gespielt von Greta Gerwig) fürchten sich auf unterschiedliche Art und Weise vor dem Tod. Da ereignet sich in der verschlafenen Kleinstadt im mittleren Westen der USA ein Chemieunfall, giftiges Gas tritt aus.

Chemieunfall in amerikanischer Kleinstadt - Evakuierung!

Die Region wird so hektisch wie chaotisch evakuiert. Es gibt Hamsterkäufe im Supermarkt und der Familienvater sagt angesichts der Katastrophenbilder im Fernsehen: "Lasst uns lieber eine Comedyserie gucken."

Autor Don DeLillo hielt mit "White Noise" 1985 der US-Gesellschaft den Paranoia-Spiegel vor. Noah Baumbach nimmt diesen Faden ziemlich kongenial auf, auch wenn der gut zweistündige Film nicht die Tiefe der Vorlage besitzt. Der Regisseur musste wohl nicht viel tun, um die Untergangsstimmungen des Jahres 1985 in unsere Zeit zu überführen.

Kapitalismuskritik und Popzitate

Die bitterböse Leinwandadaption ist eine wilde Mischung aus Kapitalismuskritik, Psychodesastern, Autounfällen, Popzitaten und allgemeiner Verunsicherung ob der Zeitläufte. Hauptdarsteller Adam Driver sah zuerst keinen Sinn in diesem hyperventilierenden Gemenge und lernte zunehmend, sich ihm hinzugeben, ohne jegliche Intellektualisierung. Auch der deutsche Schauspieler Lars Eidinger ist mit von der Partie, er spielt einen durchgeknallten Dealer von nicht zugelassenen Psychopharmaka – und Barbara Sukowa verkörpert großartig eine atheistische Nonne.

Jeder dreht sich nur um sich selbst

"White Noise" ist komisch und erschreckend zugleich, eine manchmal allzu wilde Kakophonie aus Sinnsuche und Lebenseinstellungen, ein Parforceritt über zivilisatorische Neurosen hinweg, so alltäglich wie apokalyptisch. Alle sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sich keiner mehr darum kümmert, was eigentlich vor sich geht. Zehn Tage und ein paar Katastrophen später normalisiert sich das Leben wieder – und neue hysterische Fragen stellen sich: Darf man den Nachrichten noch trauen? Wie vergiftet ist das eigene Denken durch die Medien?

Regisseur Noah Baumbach verliert zwischendurch seine Charaktere ein bisschen aus den Augen, widmet sich dann zu stark der nostalgischen Achtziger-Jahre-Persiflage, findet aber rechtzeitig den richtigen Biss wieder. In die Handlung streut er irreale Musicalnummern ein, etwa am Schluss des Films mit einer konsumkritischen ausufernden Tanzchoreographie im Supermarkt mit dem für den Film entstandenen Song "New Body Rhumba" von LCD Soundsystem.

Wo bleibt die Hoffnung?

Die Patchworkfamilie überlebt alle Katastrophen, sowohl die inneren als auch die äußeren. Der letzte Satz des durchaus vergnüglichen Films stammt aus dem Roman von Don DeLillo und bringt unsere Zeit wunderbar auf den Punkt: "Aus einem anhaltenden Gefühl des groß angelegten Ruins heraus erfinden wir immer wieder die Hoffnung."