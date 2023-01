"Verrückte Forderungen": Putin soll von Söldnern enttäuscht sein

Der frühere Gastro-Unternehmer, Kreml-Vertraute und Privatarmee-Betreiber Jewgeni Prigoschin (61) ist redseliger denn je. Gerade eben wurde er von der "Financial Times" mit keinem Geringeren als dem Geistheiler Rasputin verglichen, der einst am Zarenhof für Unruhe sorgte und 1916 ermordet wurde. Leider könne er sich nicht ganz mit dem legendären Intriganten messen, so Prigoschin in seiner Stellungnahme, denn Rasputin stehe ja im Ruf, den Zaren-Prinzen von dessen Bluterkrankheit kuriert zu haben, wogegen er selbst nicht für Blutgerinnung, sondern für Blutvergießen stehe.

"Beamte fürchten und hassen ihn"

Im Übrigen arbeite er nicht mit "Beschwörungen", so Prigoschin, sondern mit "direkten Kontakten". Der Vergleich mit Rasputin gehe aber dennoch in Ordnung, denn ungezogene Kinder versuchten halt, den "Papa auf sich aufmerksam zu machen". So gesehen könnten die Briten und Amerikaner ruhig zu ihm kommen, so der berüchtigte Söldnerchef, solange sie sich "entschuldigten und wieder normal verhielten". Damit nicht genug: Russische Generäle verunglimpfte Prigoschin als "Clowns" und forderte für sie "bis zu fünfzig Jahre Gefängnis", wenn sie weiterhin bemängelten, dass sich Frontsoldaten nicht rasierten.

Seine Privatarmee "Wagner" stehe auf der Seite der "Guten", beteuerte Prigoschin, wobei er ironisch hinzufügte, dass "rein philosophisch betrachtet", jeder Gute für irgendjemand anderen der Böse sei. Die kecken Bemerkungen in alle Richtungen scheinen dem Söldnerführer jetzt jedoch Ungemach zu bereiten. "Tausende von Beamten fürchten und hassen ihn", so der russische Politologe und Kremlversteher Sergej Markow. Prigoschin habe keinen Fettnapf ausgelassen: Mal regte er sich darüber auf, dass gefallene Söldner von den Behörden nicht anständig beerdigt wurden, weil sie Ex-Häftlinge waren. Mal drohte er, sich genauer anzusehen, welche Prominenten-Söhne nicht an der Front kämpften.

"Putin scheint sich nicht mehr auf ihn zu verlassen"

Das alles hätte Präsident Wladimir Putin seinem einstigen Gastro-Vertrauensmann womöglich noch verziehen, wenn die Gruppe Wagner militärisch erfolgreicher wäre. Doch genau daran hapere es, so die Fachleute vom Institute for the Study of War, das täglich Analysen zur russischen Politik veröffentlicht. Im neuesten Dossier wird ausführlich argumentiert, dass Prigoschin seine beste Tage hinter sich habe: Putin sei enttäuscht von ihm, weil die Söldner trotz monatelangem Kampf immer noch nicht die Stadt Bachmut erobert hätten: "Putin scheint beschlossen zu haben, sich nicht mehr auf Prigoschin und seine irregulären Truppen zu verlassen."

Es könne durchaus sein, dass sich Putin persönlich bedroht gefühlt habe. Der martialische und geltungsbedürftige Prigoschin habe offenbar Warnschüsse aus dem Kreml nicht ernst genommen, weil er sich für unverwundbar hielt. Dabei habe Putin ihn lediglich als Mittel zum Zweck eingesetzt und niemals vorgehabt, ihn dauerhaft in der Politik zu installieren.

"Die Ausgrenzung von Leuten wie Prigoschin, der Männer mit Vorschlaghämmern hinrichten ließ und 'Wagner'-Werkzeug verschenkte, ist eine gute Sache", so das Institute for the Study of War. Es gebe nun eine "geringere Wahrscheinlichkeit", dass Putin den "verrückten Forderungen der rechtsextremen Pro-Kriegs-Fraktion" nachgebe. Je mehr die offizielle Armeeführung wieder zu sagen habe, desto weniger "Irrationalität" werde es geben.

Nicht so ganz dazu passen will die Behauptung des in den USA lebenden russischen Politikexperten Andrej Piontkowsky, wonach sich Putin und Prigoschin am 13. Januar persönlich trafen. Dabei soll sich der Söldnerchef bitter darüber beklagt haben, dass seine Leistung bei der Eroberung der Kleinstadt Soledar in der Propaganda klein geredet bzw. missachtet wurde. Prompt sei das Verteidigungsministerium zu einer "Richtigstellung" gedrängt worden. Das spräche dafür, dass Prigoschin durchaus noch was zu melden hat.

Leere Särge an Söldner-Angehörige

Unterdessen will die Expertin Olga Romanowa von der Nichtregierungsorganisation "Russland hinter Gittern" herausgefunden haben, dass von den rund 50.000 Wagner-Söldnern, die bis vergangenen Dezember in russischen Gefängnissen rekrutiert worden waren, nur noch etwa 10.000 an der Front kämpfen. Alle übrigen seien desertiert, verwundet oder getötet worden. Dabei führe Prigoschin wohlweislich keine detaillierte Statistik, sondern verbuche alle Abwesenden als "gefallen". Das führt nach Recherchen russischer Journalisten zu bizarren Folgen. So sende die Gruppe Wagner Angehörigen von Söldnern offenbar leere Särge mit der strikten Anweisung, sie nicht zu öffnen. Tatsächlich hätten zumindest einige betroffene Familienmitglieder im Nachhinein herausgefunden, dass die angeblich gefallenen Söldner noch lebten und sich ins Ausland abgesetzt hätten.

"Mehrheit will keine Opfer bringen"

Die nationalistischen Militärblogger rühmen Prigoschin weiterhin, schimpfen auf die angebliche Unfähigkeit der Generäle und beklagen einen eklatanten Mangel an Ausrüstung und Personal. Energisch fordern sie eine "immerwährende" Mobilisierung: "Dazu brauchen wir neue Einheiten, neue Unterabteilungen - ich meine die personelle Aufstockung bereits bestehender Einheiten und Gruppen mit mobilisierten Rekruten. Nur so können Kontinuität und Weiterbildung gewährleistet werden." Das müsse von "ganz oben" gesteuert werden.

Genau davor scheut sich der Kreml allerdings, wohlwissend, dass weitere Mobilisierungswellen unkontrollierbare gesellschaftliche Folgen haben und ein Eingeständnis sind, dass der bisherige Kriegsverlauf nicht erfolgreich war. Kreml-Sprecher Peskow wand sich, als er gefragt wurde, ob die Mobilisierung beendet sei. Die Zahl der Rekruten sei zwar erreicht, es gebe jedoch noch "andere Maßnahmen", die für die Aufgaben der Armee nötig seien, so dass Putin den "Abschluss" der Maßnahme noch nicht offiziell verkündet habe.

Es gebe viele Schwächen der russischen Streitmacht, so der rechtsextreme Igor Strelkow, doch das wichtigste Defizit sei die fehlende Motivation: "Die Mehrheit der mobilisierten (und die meisten regulären) Soldaten der russischen Streitkräfte ist nicht willens, bei der Durchführung von Feindseligkeiten gegen die Streitkräfte der Ukraine Opfer zu bringen, da die Ziele des Krieges von den Behörden weder erklärt, noch offiziell definiert wurden." Eine Niederlage könne überhaupt nur vermieden werden, solange die ukrainischen Truppen noch schwächer seien als die russischen.

"Veränderungen nur taktischer Natur"

Inzwischen bestätigen sogar kremlnahe Fachleute wie der einflussreiche Politologe und Diplomat Andrej Kortunow, dass ein "Sieg" in weite Ferne gerückt ist: "Ja, auf dem Schlachtfeld sind einige Fortschritte möglich, ein weiterer Vormarsch unserer Streitkräfte oder Gegenangriffsversuche der Streitkräfte der Ukraine, beispielsweise irgendwo im Süden oder anderswo. Aber anscheinend ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jetzt zu einem Stellungskrieg geworden, das heißt, jeder Vorstoß einer der Parteien ist mit hohen Verlusten verbunden, daher scheint mir, wenn es in den kommenden Wochen zu Veränderungen kommt, dann werden sie höchstwahrscheinlich nur taktischer Natur sein, nicht strategischer."

Das wäre deckungsgleich mit der neuesten Analyse britischer Geheimdienstkreise, die von einem "Patt" an der Front sprachen. Dagegen will die "New York Times" in einem Leitartikel "an das russische Volk" eine "brutale neue Wendung" im Kriegsverlauf festgestellt haben, eine "tödlichere und schicksalhaftere Phase". Es sei im Grabenkampf demnächst mit opferreichen Panzeroffensiven zu rechnen: "Deshalb ist der kommende Kampf entscheidend. Aber während Putin sich immer tiefer in die Verfolgung seiner Wahnvorstellungen eingräbt, ist es auch entscheidend, dass das russische Volk sich bewusst ist, was in seinem Namen getan wird und wie es seine eigene Zukunft zerstört."

Was an Netz-Gerüchten dran ist, wonach Putin derzeit den "Friedensplan" eines "einflussreichen Vermittler-Landes" vorliegen hat, sei dahin gestellt. Angeblich haben sich sieben Nationen gefunden, die Russland Sicherheitsgarantien geben wollen. Der Wahrheitsgehalt solcher Informationen ist fraglich. Es wäre bereits ein Fortschritt, wenn das Institute for the Study of War mit seiner Einschätzung recht behalten würde, dass im Kreml wieder mehr "Rationalität" einkehrt.