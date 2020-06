"Verordnungs-Republik": Opernintendant kritisiert Kunstminister

Kunstminister Sibler hält die Kritik für "nicht nachvollziehbar" und verwies gegenüber dpa darauf, dass er mit Bachler "im ständigen Austausch" stehe: "Wir haben alle Schritte gemeinsam besprochen." Der Gesundheitsschutz müsse auch für Künstler "an erster Stelle" stehen. Es habe auf dem Höhepunkt der Pandemie keine Alternative zum Lockdown auch in der Oper gegeben. Nur dank der "schnellen Reaktion" im März sei es möglich, jetzt wieder behutsam zu öffnen.

Auch andere Intendanten skeptisch

Während der im kommenden Jahr scheidende Opernchef Bachler sehr offen seinen Unmut über Bernd Sibler und die Bayerische Staatsregierung äußert, sind andere Intendanten deutlich vorsichtiger, teilen aber hinter vorgehaltener Hand die Kritik. So sagte der ebenfalls demnächst aufhörende Chef der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, er könne das Wort "systemrelevant" nicht mehr hören. Auch viele andere Theatermacher halten die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für teilweise überzogen, nicht nachvollziehbar oder unlogisch. So sprach sich Josef Köpplinger, der Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters, gegenüber dem BR gegen die pauschale Begrenzung der Zuschauerzahl aus. Derzeit können in Bayern maximal 100 Personen an Vorstellungen in geschlossenen Räumen teilnehmen. Es sei folgerichtiger, so Köpplinger, die Anzahl der Gäste von der Größe des jeweiligen Saals abhängig zu machen.

Grund für die steigende Nervosität in den Theatern ist vor allem der Blick auf den Herbst und die kommende Spielzeit. Derzeit ist völlig offen, ob und vor wie vielen Zuschauern ab September wieder gespielt werden kann. Die Bayerische Staatsoper will nach der Sommerpause deutlich früher als sonst üblich starten und plant für den 1. September ihre Eröffnungspremiere. Am Gärtnerplatz sollen möglichst alle Premieren stattfinden, wenn auch mit teils deutlich reduzierter Besetzung.