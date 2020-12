Verlorenes Jahr: Kulturhauptstadt Rijeka geht in Verlängerung

Überhaupt war Rijeka in der kroatischen Öffentlichkeit von Anfang an als Kulturhauptstadt umstritten. Denn Rijeka gilt als die "rote Stadt". Seit der Unabhängigkeit des Landes regieren dort die Sozialdemokraten in diversen Koalitionen, stellen immer den Oberbürgermeister. In Kroatien dagegen regierte seit dem Jahr 2000 vorwiegend eine national-konservative Regierung unter Führung der HDZ. Von einer einhelligen Unterstützung für die Kulturhauptstadt Rijeka konnte nicht die Rede sein.

Wird die Verlängerung der Stadt nutzen?

Jetzt, mitten in der erneuten Corona-Welle, von der Kroatien seit Wochen stark erfasst worden ist, sind die staatlichen Haushaltsmittel überstrapaziert. So bremst Kulturministerin Nina Obuljen Korzinek etwaige Erwartungen: "Von dieser Verlängerung wird Rijeka keinen großen Nutzen haben. Wir haben aber ein Niveau der Finanzierung beibehalten, das unter diesen Umständen möglich war. Zwar nicht in vollem Umfang, denn auch das Programm ist radikal gekürzt und die Anzahl der Beschäftigten reduziert worden, aber ich denke, dass wir genügend Mittel gesichert haben, die für die Realisierung dieses verlängerten Programms nötig sind."

Je länger die Pandemie andauert, desto stärker rückt Rijeka in der nationalen wie internationalen Aufmerksamkeit in den Hintergrund. Ausnahmen gab es eher negative – etwa im Frühherbst: Damals wurde für mehrere Wochen eines der sichtbarsten Projekte des Kulturhauptstadtjahres auf dem Dach eines Hochhauses aufgestellt: Ein überdimensionaler, fünfzackiger Rote Stern, der als "Monument des Roten Rijeka" an die Errichtung des Roten Sterns erinnert, nach der Kapitulation der faschistischen Truppen Italiens. Sofort erhob der nationale Reservisten-Verband Protest. Das Symbol des "Bösen" sei nicht hinzunehmen, erinnere der Rote Stern doch an die Jugoslawische Volksarmee und ihren Krieg gegen Kroatien in den 90er Jahren.