Verleumdungsklage: Riesenrummel um Johnny Depp im Zeugenstand

Das gewöhnlich gut unterrichtete Branchenportal "Deadline" will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass Hollywoodstar Johnny Depp (58) am Dienstagvormittag amerikanischer Ortszeit im Gerichtssaal von Fairfax County bei Washington D.C. in den Zeugenstand tritt. Er wird sich demnach persönlich zu seiner Verleumdungsklage gegen Ex-Frau Amber Heard (35) äußern (AZ CL 2019-0002911). Am Mittwoch wird mit einem Kreuzverhör vor der siebenköpfigen Jury gerechnet. Allein Depp wird von drei Anwälten einer renommierten Kanzlei beraten, es werde wohl eine "ganze Kompanie" von Juristen präsent sein, so "Deadline". TV-Kameras sind ebenfalls vor Ort.

Erbitterte Auseinandersetzung

In dem Verfahren geht es um fünfzig Millionen US-Dollar. Depp ist der Meinung, dass er durch einen Kommentar seiner Ex-Frau in der "Washington Post" Ende 2018 enorme Einnahme- und Ansehensverluste hatte. In dem Beitrag war der Schauspieler namentlich nicht genannt worden, doch Heard beschrieb Fälle von häuslicher Gewalt und die Langzeitfolgen, unter denen Betroffene leiden. Seitdem liefern sich die prominenten Hollywood-Stars eine erbitterte Auseinandersetzung, die auch als "Grabenkampf" bezeichnet wurde. Vorläufiger Höhepunkt: Eine Niederlage von Depp vor einem britischen Gericht. Dort hatte er die Boulevardzeitung "The Sun" vergeblich auf Schadenersatz verklagt, weil sie ihn einen "Frauen-Schläger" genannt hatte.

Amber Heard, die sich von Depp 2016 scheiden ließ, wollte dem Vernehmen nach den Gerichtsstand nach Kalifornien verlegen, was ihr allerdings nicht gelang. Sie verklagte daraufhin Depp auf 100 Millionen US-Dollar. Medien zeigten sich überrascht, dass Depp bereits zu einem so frühen Zeitpunkt im auf fünf Wochen angesetzten Verfahren aussagen will. Der Prozess in Fairfax County läuft erst seit 11. April. Im Mai wird es eine mehrtägige Unterbrechung geben, weil Richterin Penney S. Azcarate auf eine Tagung muss. Wann Amber Heard aussagen wird, steht noch nicht fest.

Depps Erfolgschancen gelten als mäßig

Speziell das Kreuzverhör zwischen Depp und den gegnerischen Anwälten dürfte ein spektakulärer Höhepunkt werden, dem die Beobachter entgegenfiebern. Die englischsprachige Klage und Gegenklage sind jeweils im Volltext im Netz abrufbar, einschließlich der "Beweisfotos", mit denen Heard ihre Verletzungen nach den von ihr behaupteten Übergriffen von Depp dokumentierte. Juristen schätzen die Chancen des Schauspielers als eher mäßig ein, tatsächlich Schadenersatz zu erstreiten, weil es ihm schwer fallen dürfte, seine angeblichen beruflichen Nachteile konkret zu beziffern.

In den bisherigen Verhandlungstagen hatte sich Depps Therapeut Dr. David Kipper, der ihn seit 2014 wegen Drogenabhängigkeit behandelt, zu seinen Beobachtungen geäußert. Er will nie Zeuge von Gewalttätigkeiten zwischen seinem Patienten und Amber Heard gewesen sein.