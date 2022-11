Verleihung der Kulturpreise der Stadt Nürnberg

Die diesjährigen Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg werden am Abend in der Tafelhalle geehrt. Der Große Kulturpreis der Stadt Nürnberg geht an den Konzeptkünstler Johannes Volkmann. Die fünf weiteren Auszeichnungen mit jeweils 4.000 Euro bekommen die Punkband Akne Kid Joe, der Autor Lucas Fassnacht, der Bildende Künstler Ludwig Hanisch, der Regisseur und Choreograf Barish Karademir und das selbst verwaltete Jugend- und Kulturzentrum Projekt 31.

Große Preis für Johannes Volkmann

Seit 25 Jahren spielt Johannes Volkmann eine aktive Rolle bei der Gestaltung des Nürnberger Kulturlebens, heißt es in der Begründung zur Preisverleihung. Der 1968 in München geborene Johannes Volkmann ist als Leiter des von ihm vor mehr als 25 Jahren in Nürnberg gegründeten "Papiertheaters" bekannt. Und er widmet sich den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in seinen sogenannten "Gesellschaftsinszenierungen". In ihnen zeigt er zu Themen wie Armut, Kinderrechte, Konsumwahn, Ressourcenverschwendung, Klimawandel oder Geflüchtete und deren Probleme neue Ideen und Visionen auf.

"Gesellschaftsinszenierungen" für alle

So startete er zu Beginn der Flüchtlingskrise das Projekt "Die innere Stadt". Im Gegensatz zum kapitalistischen Denken, lud er zum "anders herum denken" und einer offenen Werkstatt zum "anders Handeln" ein. Von 2014 bis 2018 rief er von Nürnberg aus die internationale "Konferenz der Kinder" ins Leben und entwickelte daraus vier "Gipfelkonferenzen der Kinder", die zur weltweiten Plastikwaffensammlung führte, aus der ein "Tempel der Entwaffnung" entstehen soll. Insbesondere durch die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an den Projekten schaffe es Volkmann auf eine einmalige Art und Weise, Gleichberechtigung und Teilhabe an demokratischen Prozessen zu vermitteln, so die Jury.

Sein letztes auch in Nürnberg zu sehendes Projekt: "Verkehrsschilder der Gerechtigkeit". Bei vielen seiner Projekte vernetzt sich der Künstler nicht nur regional und deutschlandweit sondern global, mit Schulen, kulturellen Einrichtungen und künstlerischen Mitstreitern und Mitstreitern. So war er mit seinem Projekt "Unbezahlbar" mit der Unterstützung des Goethe Instituts auf vielen Stationen weltweit unterwegs.

Preis für Punkband Akne Kid Joe

Einen der fünf Kulturpreise von 4.000 Euro erhält die Nürnberger Punkband Akne Kid Joe. Sie sei eine von sehr wenigen Bands aus Nürnberg, die es zuletzt mit zwei ihrer Alben zu Chartplatzierungen geschafft (Platz 29/35) habe und "das mit sehr eckigem, kantigem, kritischem, klugem und witzigem Punk". Lange habe es keine derart charakterstarke und laute Band in der Nürnberger Musikszene gegeben, so die Jury. "Es ist Zeit, mit dem Kulturpreis ein Zeichen zu setzen, dass Nürnberg seine szene-aktiven DIY-Künstlerinnen und Künstler zu schätzen weiß", gab das Beratergremium als Begründung für seine Entscheidung an.

Preis Autor und Poetry Slammer Lucas Fassnacht

Auch der Poetry Slammer und Autor Lucas Fassnacht wird geehrt. Der 1988 in Dieburg geborene Künstler wirke seit Langem im Großraum Nürnberg. Besonders gewürdigt wird sein Engagement für und im Filmprojekt "Südstadthelden" sowie in der Nürnberger Poetry-Szene. Zudem geht der Autor auch zu Lesungen an Schulen, um das Lesen zu fördern.

Preisträger: Ludwig Hanisch

Der bildende Künstler Ludwig Hanisch wird ausgezeichnet für seine Arbeiten, in denen er Malerei mit Motiven aus der modernen Gaming-Welt kombiniert. Dabei stelle er intelligente Fragen und hinterfrage und entlarve diese Metaebene auf ungemein virtuose und witzige Weise, heißt es. Der Absolvent und Meisterschüler der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg beschreibt seine eigene Arbeit, als ein Transferieren virtueller Bildwelten in das haptische, unikale Medium der Malerei. "Es entsteht eine hybride Zwischenwelt: Das extrahierte Motiv in Malerei gegossen, gemixt mit der unerreichbaren Realität des Virtuellen. Bilder mit dieser Haltung wahrzunehmen und zu begreifen, steht im Kontrast zur Rezeption und Kopierbarkeit heutiger Bildfluten."

Preis für Regisseur und Choreograf Barish Karademir

Einen weiteren Kulturpreis erhält Barish Karademir. Der in Heidelberg geborene Regisseur und Choreograf ist bekannt für seine Theaterinszenierungen zu aktuellen Themen im Gostner Hoftheater, in der Tafelhalle und im Stadttheater Fürth. Seine Stücke verweben Tanz, Video, Musik und Schauspiel zu "sinnlich-poetischen Theatererlebnissen", etwa bei Fassbinders "Die bitteren Tränen der Petra von Kant", in "Jagdszenen aus Niederbayern" und Falk Richters "Je suis Fassbinder", heißt es in der Begründung. Mit seinen komplexen Inszenierungen engagiert sich der Sohn zypriotisch-singalesischer Eltern auch für eine diverse, transkulturelle Gesellschaft.

Preis an Projekt 31-Alternative Kultur Nürnberg e.V.

Über den diesjährigen Kulturpreis darf sich zudem das Projekt 31 freuen, ein selbstverwalteter soziokultureller Trägerverein, dessen Jugend-, Kultur- und Sozialprojekte seit über 20 Jahren weit über den eigenen Standort hinaus wirken. Neben veganem Urban Cooking, Urban Gardening und einem Umsonstladen, werden auch junge Musikerinnen und Musiker gefördert. Die organisierten Jugend- und Kultur-Projekte stehen "auf einem klar demokratischen Fundament" und werden "einer Stadt der Menschenrechte gerecht", so die Begründung.

Die öffentliche Preisverleihung beginnt am Abend um 19.30 Uhr in der Nürnberger Tafelhalle. Der Eintritt ist frei.