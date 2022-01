Verlegerin "mit Spürsinn": Kurt-Wolff-Preis geht nach München

Der mit 35 000 Euro dotierte Kurt-Wolff-Preis geht in diesem Jahr an die Münchner Verlegerin Antje Kunstmann. Sie habe über Jahrzehnte "mit großem Spürsinn, wachem politischen Bewusstsein und nicht nachlassender Energie" ihren Verlag zum "Spiegel und Akteur in der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik gemacht und zugleich die deutsche und internationale Gegenwartsliteratur miteinander ins Gespräch gebracht", erklärte die Kurt Wolff Stiftung am Freitag in Leipzig.

Kustermann wurde 1949 in Bad Kissingen geboren und studierte in Frankfurt und München. Ab 1971 gab sie im Raith Verlag die Reihe "Materialien zur Frauenemanzipation" heraus und gründete 1976 zusammen mit Peter Weismann die Weismann Verlag - Frauenbuchverlag. Nach dem Ausscheiden von Weismann wurde der Verlag zu Verlag Antje Kunstmann umfirmiert.

Kurt-Wolff-Förderpreis für Leipziger Poetenladen

Die Preisverleihung ist für 18. März auf der Leipziger Buchmesse geplant. Die Laudatio hält der Verleger Heinrich von Berenberg. Kunstmann habe ein facettenreiches Ensemble aus Belletristik und Sachbuch, Gedichten und Kinderbuch, zeitkritischen Essays und Reportagen geschaffen, hieß es weiter zur Begründung der Preisverleihung.

Den mit 15 000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Förderpreis 2022 erkennt die Stiftung dem Leipziger Poetenladen Verlag zu. Dieser zeige seit fast 15 Jahren, wie "sich die Druckmedien im Zeitalter der Digitalisierung verjüngen" ließen.

Die Kurt Wolff Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene wurde im Oktober 2000 von unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern sowie dem damaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann gegründet. Der Name erinnert mit Kurt Wolff (1887–1963) an einen der bedeutendsten Verleger des deutschen Expressionismus. Die in Leipzig beheimatete Stiftung versteht sich nach eigenen Angaben als Interessensvertretung unabhängiger deutscher Verlage.

Mit Material der Nachrichtenagenturen