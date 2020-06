Verlassene Seelen und familiäre Beben: Der Film "Der Geburtstag"

Elefanten wachsen schnell, viel zu schnell, das weiß Lukas mit seinen sieben Jahren, und deshalb weiß er auch, dass sein Vater jetzt sofort mit ihm in den Zoo muss, um sich den Elefantennachwuchs anzusehen – und nicht erst am nächsten oder übernächsten Wochenende. Diese Einsicht verkündet Lukas an seinem Geburtstag und der Vater windet sich – Geburtstag hin oder her – einmal mehr aus der Affäre: So schnell wachsen Elefanten schließlich auch wieder nicht, dieses neue Projekt muss unbedingt noch fertig werden. Und danach, danach bleibt genug Zeit – für Elefanten und andere verspätete Geburtstagsgeschenke.

Die Dialoge, in denen Papa nach Ausreden sucht, klingen nach dem Klischeebild eines geschiedenen Vaters, der sich nicht kümmern will, der selbst anwesend noch abwesend ist und nicht spürt, wie sehr er seinen Sohn damit verletzt. Und tatsächlich wirkt es zunächst so, als könne dieser Film in Stereotypen stecken bleiben. Scheidungskinder, Laktose-intolerante Kinder, Mütter, die sich um alles sorgen, und Väter, die zu mehr Gelassenheit aufrufen. Aber schon die düstere Schwarz-Weiß-Ästhetik verrät, dass der Film eine angenehme Distanz zum Realismus wahrt und sich nicht festlegen lässt auf Logik und Look des Alltäglichen, Rationalen.

Und so geht es im Vordergrund vielleicht um das große Gartenfest, das vom Gewitter unterbrochen wird. Aber im Alltäglichen versteckt dieser Film allerlei Symbolisches und die wörtlich gestellten Fragen – wer kümmert sich um wen und: Wenn ja, wie lange? – sind auch nur Stellvertreter für tiefere Gefühle.