Verlassene Eltern: Wenn Kinder den Kontakt abbrechen

Wenn Petra Stein (Name geändert) heute kocht, sind es nur noch kleine Portionen, ganz anders als früher in der Großfamilie. Die fünffache Mutter ist geschieden. Ihre drei Töchter wollen nichts mehr von ihr wissen, nur die beiden Söhne melden sich noch ab und zu. Die meisten ihrer sieben Enkelkinder kennt sie überhaupt nicht. Jahrelang zermürbte sie die Frage, warum sich ihre Töchter abgewandt haben. „Viele betroffene Eltern können sich nicht hundertprozentig erklären warum", sagt Petra Stein, "bei zwei meiner Kinder ist es mit Sicherheit das Geld und bei der mittleren Tochter habe ich keine Erklärung."

Warum haben sich die Kinder abgewandt?

Seit gut 18 Jahren nimmt Petra Stein Abschied. Mit ihren Töchtern verkehrt sie allenfalls schriftlich – oder über Anwälte. Die älteste hat jahrelang gegen ihre Mutter prozessiert. Sie wollte nach Darstellung von Petra Stein ans Erbe der Großeltern, ließ sich dafür sogar von diesen adoptieren. Petra Stein und ihre Tochter wurden auf diese Weise Schwestern. Was führte zu diesem Bruch? Waren es Geldgier, Missverständnisse oder die Erziehung? „Es war auch eine andere Zeit, es war strenger", sagt Petra Stein, "bei fünf Kindern ist es mit Sicherheit mal drin, dass die Hand ausrutscht, ich würde sowas heute nie wieder tun, aber da sind Sie schon ganz schön gefordert."

Wenn Petra Stein an ihrer alten Schule vorbeigeht, die auch ihre fünf Kinder besuchten, kommen Erinnerungen an glücklichere Zeiten hoch, die lange zurückliegen. "Das Loslassen tut sehr weh, es ist ein langer Prozess. Sie müssen das lernen, los zu lassen, das ist harte Arbeit." An dem Haus vorbei zu gehen, wo sie mit ihrem Mann bis zur Scheidung gewohnt hat, fällt ihr noch heute schwer. "Vor gut fünf Jahren war ich das letzte Mal hier, um meine Mutter zu besuchen, weil sie im Sterben lag. Dann kam meine Tochter aus der Tür, ich habe sie zehn Jahre nicht mehr gesehen. Sie hat mir erklärt, ich hätte kein Recht mehr, die Wohnung zu betreten.“ Ihre Mutter hat Petra Stein nicht mehr lebend gesehen.

Schmerzen des Verlusts

Da Petra Stein um den Großteil ihres Erbes gebracht wurde, muss sie mit 67 Jahren immer noch arbeiten. Sie ist Gymnastiklehrerin, hatte früher ein eigenes Studio im Untergeschoss ihres Hauses. Aber sie musste es aufgeben, als die Familie auseinander brach. Der Schmerz über den Verlust ihrer Töchter ließ auch den Körper rebellieren. "Ich bin krank geworden, von einer Stunde auf die andere mit wahnsinnigen Schmerzen, ich bin zweimal operiert worden, und es ist nichts gefunden worden, vollkommen umsonst, und ich habe die Schmerzen hinterher nach wie vor gehabt."

Petra Stein hat aufgehört, sich immer dieselben Fragen zu stellen – was sie versäumt hat, was sie falsch gemacht haben könnte, warum der Kontakt ihrer Kinder zum Vater besser ist. Sie kämpft auch nicht mehr um ihre verlorenen Töchter, putzt nicht mehr Klinken, hat, soweit es geht, damit abgeschlossen. "Ich glaube, dass ich schon einen guten Weg hinter mir hab, ob ich den jetzt ganz hinter mir hab, weiß ich nicht", sagt sie, "ich habe mich mit der Situation abgefunden und mir vorgenommen, es so stehen zu lassen und nach vorne zu blicken."