Verlagspreis: Auszeichnung für besonderes kulturelles Engagement

Die 66 unabhängigen Verlage, die mit dem Deutschen Verlagspreis 2021 ausgezeichnet wurde, hatte das Bundeskulturministerium schon vorab bekannt gegeben. Mit Spannung wurde gestern Abend die Verkündung der drei mit je 60.000 Euro dotierten Spitzenpreise erwartet: Sie gingen an den Korbinian Verlag aus Berlin, den Leipziger Verlag Klett Kinderbuch und Hartmann Books aus Stuttgart. Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur und Medien, begründete die Auswahl in ihrer Rede so: "Mit ihrem feinen Gespür für außergewöhnliche Lesestoffe haben die ausgezeichneten Verlegerinnen und Verleger gerade in dieser Zeit der Krise einmal mehr Mut zum unternehmerischen Risiko bewiesen. Als Wegbereiter für Bücher auch abseits des publizistischen Mainstreams fördern sie damit maßgeblich den kulturellen Reichtum unseres Landes. Umso mehr verdienen sie unsere Anerkennung, die wir mit der Verleihung des dritten Deutschen Verlagspreises auch in diesem Jahr zum Ausdruck bringen – insbesondere mit der um 4.000 Euro auf 24.000 Euro erhöhten Prämie für die dotierten Gütesiegel."