Verkürzt und ohne US-Stars - 72. Berlinale startet

Im Eröffnungsfilm wird viel getrunken, vor allem Champagner – und in der zweiten Hälfte dann eine Menge Gin Tonics. Die Stimmung auf der Leinwand ist gut, zumindest anfangs, wonach man als Journalist in der Realität der Berlinale noch sucht. Wegen der Corona-Auflagen wurde die Pressevorführung von Francois Ozons neuem Werk "Peter von Kant" auf dermaßen viele Kinos aufgeteilt, dass man am Ende in einem riesigen Saal mit über 400 Plätzen fast allein vor der Leinwand saß. Weshalb wehmütige Erinnerungen an die heftig umkämpften und überfüllten Screenings der Eröffnungsfilme in den Zeiten vor Corona aufkamen – und sich natürlich die Frage stellt: War es die richtige Entscheidung, die Berlinale trotz aller pandemischen Widrigkeiten als Präsenzfestival stattfinden zu lassen?

Glamourös schaut anders aus

In einem ewigen Loop läuft der Berlinale-Trailer vor dem Galakino. Auf den traditionellen Roten Teppich hat man dieses Jahr zwar nicht verzichtet, aber er wirkt ohne Publikum und nur mit Fotografen eher wie eine Art Zubringerschleuse, die zwischen dem Marlene-Dietrich-Platz und dem Berlinale Palast geschaffen wurde, überdacht von einem riesigen Zelt, damit alle Gäste, die mit Autos vorgefahren werden, trocken ins Warme kommen. Glamourös schaut das nicht aus – der Potsdamer Platz wirkt trister als sonst. Ein erwartungsfrohes Hochgefühl kommt da nicht auf, am ehesten noch bei der beglückenden Eröffnungsrede von Claudia Roth. Die neue Bundeskulturministerin im dunklen Kostüm mit Glitzerpailletten begeisterte das Publikum im Saal dermaßen, dass alle für einen Moment vergessen konnten: Wir müssen Maske tragen und mit Abstand nebeneinandersitzen …

Neuinterpretation eines Fassbinder-Klassikers zum Auftakt

Nach Claudia Roth war es dann gewissermaßen Rainer Werner Fassbinder, der die Berlinale eröffnete. Der Franzose Francois Ozon, ein großer Bewunderer des vor 40 Jahren gestorbenen deutschen Regisseurs, inzenierte nach einem frühen Fassbinderfilm eine Neuinterpretation – und machte aus "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" das Melodram "Peter von Kant". Die Titelfigur ist Fassbinder selbst, gespielt von Denis Ménochet. Ozon zaubert daraus ein satirisch-melancholisches Vexierspiel, zeigt Fassbinder als liebendes Ekel – und vermengt spielerisch die filmische Vorlage mit der echten Biografie. Hanna Schygulla, die 1972 in Fassbinders "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" die Geliebte der Hauptfigur spielte, gibt jetzt die Mutter des homosexuellen Regisseurs Peter von Kant.

Die schwarze und die weiße Seite von Rainer Werner Fassbinder

Er eigne sich den Film von Fassbinder auf sehr persönliche Weise an, so Francois Ozon. Fassbinder stehe in seiner Interpretation aber im Zentrum der Liebesgeschichte. "Man könnte sagen, dass ich ihn verrate, indem ich das autobiografische Element seiner Geschichte herausstelle." Ozons Film erzählt von einem berühmten erfolgreichen Regisseur, dessen künstlerische Vision von der Liebe erheblich von der brutalen Realität seiner eigenen Beziehungen abweicht. Am Ende wird er selbst zum Opfer seiner Egomanie und Rücksichtslosigkeit. Er bewundere Fassbinders Wer, sagt Ozon. Was er über den Menschen Fassbinder wisse, sei aber nicht nur angenehm oder sympathisch. "Ich will ihn nicht entschuldigen", stellt der Regisseur klar, "aber der Mensch ist nicht nur schwarz oder nur weiß, nur Täter oder Opfer, auch wenn die heutigen Debatten das gerne suggerieren. Der Regisseur in Peter von Kant ist zugleich ein Monster und zarter Liebender, Henker und Opfer."

Filmfestival wegen Corona verkürzt und ohne US-Stars

Mit Francois Ozon und "Peter von Kant" hat die 72. Berlinale gut begonnen – der Wettbewerb ist dieses Jahr verkürzt, die Bären werden bereits am Mittwoch nächster Woche vergeben. Der Konkurrenz fehlen die starbesetzten Highlights, wegen Corona kommen die Amerikaner dieses Jahr nicht nach Berlin. Auch das wird die Stimmung nicht gerade heben – jetzt müssen in den nächsten Tagen einfach die Filme überzeugen, die Carlo Chatrian und sein Team ausgewählt haben.