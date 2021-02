Verkehrte Zeit: Henning Wagenbreth und sein "Rückwärtsland"

Was für ein gemeiner Sturm! Das Schiff ist nicht mehr zu retten: Die Masten gebrochen, die Segel zerfetzt, versinkt es samt Besatzung und Fracht in den tosenden Wellen. Gibt es überhaupt noch Hoffnung unter diesem dunkellila-schwarzen Himmel? Nicht wirklich. Es sei denn, man erzählt – wie der Künstler und Illustrator Henning Wagenbreth – die Geschichte einmal anders, nämlich vom Ende her. In Gedanken hat er sich das schon lange ausgemalt.

"Stell dir vor, du stehst an irgendeiner Klippe oder du sitzt an einer felsigen Küste und es stürmt total", erzählt Henning Wagenbreth dieser Tage im Gespräch. "Und dann taucht aus den Wogen und dem Schaum plötzlich ein Schiff auf, auf das dann plötzlich sogar noch die Leute springen, aus dem Wasser bis auf die Bordwand. Und das sind ganz starke Bilder, die man dann erzählen muss, in so einem Buch."

Schräge Bilder und Bilderbögen

In Henning Wagenbreths Bilderbuch "Rückwärtsland" kann man diese andere Meerfahrt verfolgen. Und eine ganze Reihe von weiteren verkehrt herum erzählten Abenteuern, in großformatigen, bunten Bildern und in Bilderbögen, in kleinen Grafiken und augenzwinkernden Versen. Hier beginnt ein Fußballspiel beim Pokaljubel und endet mit dem Handshake der Gegner beim Anstoß. Dort hat ein Multimillionär keine Freude mehr am Luxus. Er entsorgt sein Geld fachgerecht bei der Lotterie, erhält den Tippschein zurück und vergisst zu guter Letzt die Superzahl. Im Rückwärtsland steht die Welt auf dem Kopf, die Zeit läuft stets in die entgegengesetzte Richtung.

"Als ich darüber nachgedacht habe, wie meine verkehrte Welt aussehen könnte, kam ich auf die Idee der Zeitachse, die man vielleicht spiegeln könnte", sagt Henning Wagenbreth. "Ich fand, dass sich Dinge, die wir selbstverständlich machen, rückwärtsgeschaut plötzlich ins Absurde, Komische, Paradoxe drehen."