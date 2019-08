Verkannter Impressionist: Lesser Ury in der Villa Ludwigshöhe

Es ist die letzte große Bilderschau auf Schloss Villa Ludwigshöhe in Rheinland-Pfalz, denn ab dem 2. Dezember 2019 wird das denkmalgeschützte Gebäude für zwei Jahre wegen Sanierungsarbeiten komplett geschlossen. Die Kosten sollen mindestens 10,3 Millionen Euro betragen. In direkter Nachbarschaft zur Max Slevogt-Galerie ermöglicht die Lesser Ury-Ausstellung interessante Vergleiche zwischen den beiden Impressionisten. Und sie bietet mehr Werke von Lesser Ury, als die noch bis Ende August in der Liebermann-Villa in Berlin zu sehende Präsentation, wobei Liebermann zu Lebzeiten eine Lesser Ury-Ausstellung in seinem Domizil sicher nicht geduldet hätte. Warum, das erfährt man auch in der Lesser Ury-Ausstellung, die noch bis zum 24. November im ehemaligen Sommersitz von König Ludwig I. von Bayern zu sehen ist.

Schwarz als "Unfarbe" des Impressionismus

Kunst von Lesser Ury sehen heißt schwarzsehen, lächelt die Mainzer Kunsthistorikerin Karoline Feulner: "Ja, schwarz ist seine Farbe, und genau die ist ja die 'Unfarbe' des Impressionismus. Es ist schwarz wie Asphaltlack, das ist tiefschwarz, und allein das ist so eigenartig und zeigt den ganz besonderen Blick, den Ury hat." Als Beispiel zeigt uns Karoline Feulner ein kleines Gemälde in quadratischem Format. Ein Café in Berlin. Eine junge, blonde Frau mit Hut liest Zeitung. Heimlich beobachtet. Wie mit Hilfe eines Teleobjektivs nah herangeholt, rasch skizziert und dann in Öl festgehalten.

In tiefen schwarzen Tönen 1882 gemalt von Lesser Ury, mit 21 Jahren: "Ury ist ja ein Eigenbrötler, der allein in ein Café geht und die Leute beobachtet, und ich glaube, das alles sieht man wunderschön bei diesem Gemälde. Es ist aus der Distanz gemalt, er zoomt ran, aber er sitzt nie mit am Tisch. Auch, wenn er andere Caféhaus-Szenen malt, auch mit Paaren, die am Tisch sitzen, die reden nicht. Die sind entweder in eine Zeitung vertieft oder sind beide einsam an einem Tisch. Auch das ist Ury: Diese Einsamkeit der Großstadt, die er festhält."