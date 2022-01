Verjüngter Jazz aus Bayern: Fazer mit ihrem Album "Plex"

Dieses klangliche Markenzeichen wurde durch die Arbeit im Studio noch einmal betont, so Martin Brugger: "Wir haben es bei den Aufnahmen das erste Mal so gemacht, dass die zwei Jungs nicht zusammen in einem großen Raum gespielt haben, sondern getrennt. Simon war eher in einem kleineren Raum, und Sebastian in einem größeren. Und dadurch, dass eines der Drumsets – durch die Raumgröße bedingt - einen trockeneren Klang hatte, konnte man es je nach Song im Klangbild ein bisschen "näher ran" holen."

Auf einem Song lassen Fazer das Schlagzeug sogar ganz weg und zwar auf dem melancholischen "Morning", der zwischen den mehr nach vorne gehenden Stücken eine willkommene Durchschnaufpause bietet.

Moderner Jazz mit weltweitem Potenzial

Fazer sind mit ihrem global orientierten Jazz-Sound Teil eines größeren Phänomens. Seit ein paar Jahren bereits entdecken junge Musikerinnen und Musiker in den USA, in Großbritannien und auch in Deutschland den Jazz für sich, und dehnen beziehungsweise sprengen seinen Deutungsrahmen. Brugger steht dieser Entwicklung etwas ambivalent gegenüber: "Diese 'Welle' hat nicht so eine subversive Energie, wie es in der Entstehungsphase [von Jazz] der Fall war, im letzten Jahrhundert. Vor allem nicht hier, und vor allem nicht bei [von] weißen Deutschen [gespielter Jazz]. Deswegen kann ich gar nicht so gut erklären, warum Jazz jetzt gerade wieder ein Ding ist."

"Plex" mag im Bayern des 21. Jahrhunderts entstanden sein, hat aber die Tiefe und das Gefühl, um weltweit Anklang zu finden – bei alten Jazz-Fans, und allen, die es werden wollen.

"Plex" von Fazer ist bei City Slang erschienen.