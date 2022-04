Verhülltes Museum: Oberammergau stimmt sich auf Passion ein

Leuchtend mittelblau ist mitten am Dorfplatz fast das komplette kunsthistorische Museum in Oberammergau mit einem großen Kubus umbaut, der beklebt ist mit zahlreichen Volksgewändern der vergangenen beiden Passionspiele: Frauen-, Männer- und Kinderkostüme. Das ganze Dorf spiegele sich auf der Fassade, meint die Museumleiterin Constanze Werner.

In Passions-Kostümen: Das angezogene Museum

Je nach Lichteinfall changieren die Blautöne in verschiedenen Farben, draußen und drinnen. Die Rückwand des Kubus läuft nämlich schräg mitten durch das Museum, trennt den Bereich ab, in dem die aktuelle Sonderausstellung stattfindet.

Der Rundgang beginnt mit der Geburt Jesu. Die Heilige Familie, eine Holzschnitzerei aus dem 19. Jahrhundert, wurde jedoch aus der Krippe genommen. Schließlich könne man sich nicht aussuchen, wo man geboren würde, in welchem Land. "Das ist einfach determiniert", sagt Werner. Und so zeigen die Fotos, die an die Wand projiziert werden, wie Josef und Maria aus Holz einmal auf einer Autobahn stehen, auf einer vielbelebten Straße in China oder auf der Champs-Élysées.

Ein roter Faden aus Haaren

Durch die Sonderausstellung führen Stränge die von der Decke hängen: Stränge aus Haaren - rote, graue, braune, blonde. Haare der Passionsspielerinnen und -spieler, die der Oberammergauer Künstler Klaus Vogt seit 20 Jahren gesammelt hat und die nun wie ein roter Faden durch die Ausstellung führen.

Besonders eindrucksvoll: ein Raum voll mit hunderten kleiner Holzfiguren aus dem 19. Jahrhundert, nachgeschnitzt aus Hartschaum und dann eingewickelt in Stoffreste der Volksgewänder der jetzigen Passion. Eine beeindruckende Gleichförmigkeit entsteht so. "Mensch unter Menschen" nennt Constanze Werner diesen Raum. Alle sind wir Individuen, aber doch alle zu allem fähig und miteinander verbunden.

Das Ziel: Verhüllen, um zu interessieren

In jedem Raum bleiben nur einige wenige Exponate unverhüllt. Auf sie wird der Fokus ganz besonders gelenkt. Werner versteht die Sonderschau nämlich auch als Hommage an die Volkskunst, die leider derzeit gar nicht "in" sei. Wenn man nun einiges versteckt, so ihr Gedanke, wird der Rest vielleicht wieder interessanter. Mit der Arbeit von Christo, auf die sie immer wieder angesprochen wird, habe das wenig zu tun. Christo habe durch seine Umhüllungen gerade die Struktur der Gebäude sichtbar gemacht. In Oberammergau werde sie hingegen ummantelt.

Ihr gehe es darum, durch Verfremdung und Vereinzelung eine Spannung zu erzeugen, um unseren Blick für die Schätze der Volkskunst wieder zu schärfen.