Vergnüglich mit Niveau: "Monsieur Claude und seine Töchter"

Monsieur Claude Verneuil glaubt an Gott und de Gaulle, was in der französischen Provinz vermutlich dasselbe ist. Erzkatholisch, bieder und charakterfest geht er seinem Beruf als Notar nach, trägt zuhause graue Wolljacken und geht gerne angeln. Gesegnet mit vier Töchtern, könnte für den Mann alles bestens sein, doch ähnlich wie der Milchmann Tevje in "Anatevka" hat Claude mit seinen Kindern nichts als Ärger: Die eine heiratet einen Muslim, die andere einen Juden und die nächste lässt sich mit einem chinesischen Geschäftsmann ein. Somit ruhen alle Hoffnungen der gutbürgerlichen Familie aus der Kleinstadt Chinon im Loire-Tal auf der jüngsten Tochter, Laura.

Lachen über Migration und Fundamentalismus

Der Film war vor fünf Jahren ein Riesenhit, hatte allein in Deutschland fast vier Millionen Zuschauer. In Frankreich waren es sogar zwölf Millionen Kino-Besucher, dort sind Komödien über multikulturelle Themen weitaus populärer, wenngleich hierzulande "Willkommen bei den Hartmanns" in der Saison 2016/17 ja ähnlich erfolgreich war. Es gibt also ein ausgeprägtes Bedürfnis, über all die Vorurteile zu Migration, Globalisierung, Flüchtlingskrise und Fundamentalismus herzhaft zu lachen. Das Münchner a.gon-Theater wagte im März vergangenen Jahres den Versuch und brachte "Monsieur Claude und seine Töchter" auf die Bühne. Seitdem ist die Truppe auf Tour und macht jetzt bis Anfang November in der Komödie im Bayerischen Hof Station.