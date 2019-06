Vergiss-mein-nicht: So sind Gottesdienste für Demenzkranke

An Vieles können sich die an Demenz erkrankten Gottesdienstbesucher nicht mehr erinnern, aber vertraute Gebete und Lieder kommen ihnen leicht über die Lippen. Die so genannten Vergiss-mein-nicht-Gottesdienste haben einen gleichbleibenden Ablauf und vor allem eine zeitliche Begrenzung. Denn Menschen mit Demenz können nicht mehr 45 oder 60 Minuten aufmerksam sein, weiß Maria Kotulek. Die Theologin ist in der Erzdiözese München und Freising für den Fachbereich Demenz zuständig.

Selbst hoch demente Menschen können das Vaterunser mitbeten

Sie berät Angehörige von Demenzkranken und hält regelmäßig Vergiss-mein-nicht-Gottesdienste in den Pfarreien. Denn für diejenigen, denen der Glaube schon immer wichtig war, kann er im Alter eine Ressource sein: Selbst hoch demente Menschen können ganz lange das 'Vaterunser' mitbeten oder noch viele Strophen von 'Großer Gott wir loben dich' singen. Das tut ihnen gut, denn im Alltag spüren sie vor allem das, was nicht mehr geht.

Spiritualität ist aber nicht nur für die Demenzkranken, sondern auch für die Pflegenden wichtig. Sie sei im Grunde alles, wo der Mensch Kraft schöpfen kann, sagt Maria Kotulek. "Wenn jemand sagt: Wenn ich an einem See sitze oder auf einen Berg steige und in die Ferne schaue, da kann ich durchatmen, da bin ich ganz bei mir - das ist Spiritualität." Die Theologin unterscheidet dabei zwischen Alltags- und Glaubensspiritualität. "Und für Menschen, für die der Glaube immer wichtig war, ist er auch in der Demenz wichtig", so Kotulek.

Für Angehörige ist der Austausch wichtig

In Rosenheim findet der Gottesdienst für Demenzkranke bereits zum fünften Mal statt. Die Mitarbeiter der Caritas organisieren im Anschluss ein gemeinsames Kaffeetrinken. Denn für die Angehörigen ist der Austausch wichtig: "Da merken sie: 'Ich bin nicht alleine.' Kognitiv wissen das die Menschen, aber im Alltag denken sie oft, dass sie ganz alleine sind. Und in der Gruppe merken sie, dass es anderen ähnlich geht und die das auch schaffen." Alleine durch den Austausch würden die pflegenden Angehörigen gestärkt, sagt Maria Kotulek.

Diese Erfahrung hat auch Peter Schuster gemacht. Seit vier Jahren pflegt er seine Frau Gundi, mit der er seit 48 Jahren verheiratet ist. Seitdem besucht er auch den Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst mit ihr. Die Demenzerkrankung ist für ihn eine große Herausforderung.

Der Gottesdienst gibt Demenzkranken und Pflegenden Kraft

"Jeden Tag bricht etwas weg, was früher ganz normal war", erzählt Peter Schuster und fügt hinzu: "Man kann es selbst nicht glauben, was da alles passiert. Es ist ein 24 Stunden Job, der auch wahnsinnig belastend ist." Für Peter Schuster gehörte der gemeinsame Kirchgang mit seiner Frau immer dazu - auch jetzt. Der Gottesdienst gibt ihm Kraft. Aber auch verschiedene Selbsthilfegruppen, die er sich gesucht hat. Denn ohne Hilfe ist Pflege für ihn nicht vorstellbar.

Mehr zum Thema Pflege am Mittwoch, 5. Juni 2019 in STATIONEN im BR-Fernsehen und im Anschluss in der Mediathek.