"Vergifteter Preis": Darum lehnte Regisseur russische Trophäe ab

Claus Guth war der einzige Ausländer, der in diesem Jahr eine "Goldene Maske" erhalten sollte, den renommierten russischen Theaterpreis in der Sparte Opernregie. Seine Interpretation der "Salome" von Richard Strauss am Moskauer Bolschoi-Theater beeindruckte Ende Februar letzten Jahres Publikum und Kritiker. Doch der gebürtige Frankfurter Guth lehnte eine Ehrung im Vorfeld dankend ab.

Über seine Beweggründe sagte er jetzt dem BR: "Es ist zwiespältig. Im Grunde ist alles, was man macht, problematisch und verkehrt. Die Ablehnung schien mir noch das am wenigsten verkehrte. Natürlich hätte man auch fragen können, wo steht die Kulturinstitution, die den Preis verleiht. Der Intendant des Bolschoi-Theaters hatte sich ja schon ganz am Anfang des Kriegs davon distanziert und ihn auch als solchen bezeichnet."

"Depressive, unheimliche Veranstaltung"

Geradezu "verrückte" Tage habe er hinter sich, so Guth, der zur Zeit an der Bayerischen Staatsoper in München mit den Proben für die Oper "Bluthaus" beschäftigt ist, die am 21. Mai Premiere haben wird. Am 10. April hatte er in London den hochkarätigen Laurence-Olivier-Award erhalten, für seine Regie von Leoš Janáčeks "Jenůfa" am dortigen Royal Opera House. Kurz darauf erreichte ihn die Anfrage aus Moskau: "Ein toller und ein vergifteter Preis innerhalb von zehn Tagen!" Eine Jury hatte ihn in geheimer Abstimmung für eine "Goldene Maske" erkoren, weil er ablehnte, wurde der Preis in der Sparte Musiktheater-Regie in dieser Saison nicht vergeben, wie es die Regularien für solche Fälle vorsehen.

Die Prämierung sah sich Claus Guth der Neugierde halber im Netz an: "Nachdem ich ein paar Tage zuvor in der Royal Albert Hall mit 5.000 Leuten die Preisverleihung in London erlebt hatte, war das eine vergleichsweise depressive, unheimliche Veranstaltung. Dort dann als einziger Deutscher oder Nichtrusse nominiert gewesen zu sein, war auch deshalb besonders gruselig, weil ich mir eine Woche vorher noch eine Pressekonferenz angeschaut hatte, die Putin mit den Kulturschaffenden machte." Die Worte des russischen Präsidenten hätten ihn an die schlimmsten Zeiten der deutschen Vergangenheit und die Instrumentalisierung der Kultur für politische Zwecke erinnert.

"Keinerlei Zensur oder Einschränkungen erlebt"

Nach dem Eklat erreichten Guth zustimmende und ablehnende Reaktionen aus Russland: "Natürlich bekomme ich viel Feedback von denen, die bei mir Hospitanten oder Dolmetscher waren, die erzählen, wie sämtliche Einschränkungen auch die Leute betreffen, von denen man es nicht vermutet hätte. Die stürzen in die Arbeitslosigkeit, sind in in ihren Möglichkeiten unfreier geworden. Von denen gibt es Stimmen, das so ein Preis ja ein Signal gewesen wäre, dass Kultur eine Bedeutung hat."

Er persönlich habe bei den Proben am Bolschoi-Theater im Februar 2021 keine negativen Erfahrungen gemacht, erinnert sich der Opernregisseur: "Ich habe meine 'Salome' ziemlich heftig gedeutet, da stand das Thema Missbrauch im Zentrum. Und ich habe keinerlei Zensur oder irgendwelche Einschränkungen erlebt. Ich habe das genauso gemacht, wie ich es auch in Berlin oder anderswo gemacht hätte. Da hatte ich den Eindruck eines völlig freien Bewegens." Das habe damals auf den ersten Blick auch für die Metropole Moskau gegolten.

Versuchte Festnahme: "Das ist sehr verwirrend gewesen"

Doch dieser Eindruck hielt nicht lange an. Bei einer Demonstration habe er gefilmt, so Claus Guth, und sei beinahe in einen Polizeiwagen verschleppt worden, wenn nicht flugs ein Kollege seinen Hausausweis vom Bolschoi-Theater präsentiert hätte: "Das habe ich immer noch in meinem Körper drin, das Gefühl, weggeschleift zu werden. Das war enorm. Das war ja die Zeit der Nawalny-Demos, als ich da war, da habe ich gemerkt, dass da dann plötzlich eine eiskalte Linie ist, jenseits der man sich sofort vorstellen kann, dass man nie wieder auftaucht und weg vom Fenster ist, das ist sehr verwirrend gewesen."

Bolschoi-Theater storniert Werke von Kriegsgegnern

Für 2027 ist am Bolschoi-Theater eine Inszenierung der Oper "Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch" des auf Märchenstoffe spezialisierten Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow im Gespräch. Für ihn sei das nicht nur zeitlich, sondern auch politisch noch "unfassbar weit weg", so Claus Guth, der sich derzeit nicht festlegen möchte, ob er jemals wieder in Russland arbeiten wird.

Unterdessen wurde in Moskau bekannt, dass am Bolschoi-Theater die Atmosphäre offenkundig deutlich angespannter ist als noch vor einigen Tagen: Der Spielplan für die derzeitigen Mai-Feiertage wurde kurzfristig abgeändert. So wird das Ballett "Nurejew" des Kremlkritikers Kirill Serebrennikow ebenso wenig gezeigt wie die Oper "Don Pasquale" in der Regie des Kriegsgegners Timofei Kuljabin. Alternativ wird das "patriotische" Ballett "Spartacus" zu sehen sein, sowie "Der Barbier von Sevilla". Tickets behalten ihre Gültigkeit - die Moral wohl weniger.