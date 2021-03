Vergewaltigungs-Vorwurf: Gegen Armie Hammer wird ermittelt

Es war nach Angaben des Branchenblatts "Variety" und zahlreicher anderer Medien eine denkwürdige Online-Pressekonferenz. Eine anonyme Frau, die sich für Auftritte in der Öffentlichkeit den Namen "Effie" gegeben hat, beschuldigte den Schauspieler Armie Hammer, sie schwerst misshandelt zu haben. An der Seite ihrer Anwältin Gloria Allred sagte die Zeugin, die Hammer im Alter von zwanzig Jahren 2016 über Facebook kennen und lieben gelernt haben will: "Ich dachte, er würde mich töten." Über Stunden hinweg habe Hammer sie in Los Angeles am 24. April 2017 vergewaltigt, ihren Kopf gegen die Wand geschlagen und ihr Gesicht zerkratzt: "Er missbrauchte mich auch in anderer Art und Weise ohne meine Zustimmung."

Dabei weinte "Effie" lauthals und verwies darauf, dass ihre Füße bei jedem Schritt schmerzen, seit Hammer auf ihnen herumgetreten sei. Sie wollte angeblich fliehen, doch der Schauspieler habe das verhindert. Schließlich sei er gegangen, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Gleichwohl sagte Anwältin Allred, derzeit habe ihre Klientin nicht die Absicht, gegen Hammer ein Gerichtsverfahren anzustrengen. Es sei Aufgabe der Ermittlungsbehörden zu entscheiden, ob es ausreichend Beweise gebe. Fotos von "Effies" Verletzungen gebe es und selbst, wenn sie extremen Sexpraktiken zunächst zugestimmt haben sollte, habe jede Frau das Recht, einen sexuellen Kontakt jederzeit abzubrechen. Absicht von "Effie" sei es vor allem, andere Frauen vor dem Schauspieler zu "warnen".

Hammer schrieb: "Das geht nie gut aus"

Der Anwalt von Hammer, Andrew Brettler von der Kanzlei Lavely & Singer wies den Vergewaltigungsvorwurf scharf zurück. Außerdem veröffentlichte er Screenshots von Textnachrichten, wonach der Schauspieler an "Effie" schrieb: "Ich bin derzeit nicht in der Lage, mich in der besonderen Weise an Dich zu binden. Das geht nie gut aus. Wir können reden und Freunde bleiben, aber das kann ich nicht." Hammer soll "hunderte" derartiger Nachrichten verschickt haben. Umgekehrt habe "Effie" noch am 18. Juli 2020 mit Emoticons garnierte Botschaften an ihn gesendet, die illustrieren sollten, welche extremen Sexpraktiken sie sich wünsche.

In einem Statement von Hammers Anwalt heißt es: "Es war nie Hammers Absicht, Effie wegen ihrer fetischorientierten und abartigen Begierden zu beschämen oder bloßzustellen, aber jetzt hat sie die Sache auf eine andere Ebene gehoben, in dem sie eine Anwältin einschaltete und eine Pressekonferenz einberief. Da er die Wahrheit auf seiner Seite hat, begrüßt Mr. Hammer die Gelegenheit, die Angelegenheit zu bereinigen." Selbstverständlich seien alle sexuellen Begegnungen mit "Effie" und "übrigens auch allen anderen Frauen" in völligem Einverständnis und nach vorheriger Absprache erfolgt.

Aus drei Filmprojekten flog er raus

Die Polizei von Los Angeles ermittelt nach offiziellen Angaben seit 3. Februar gegen Armie Hammer ohne weitere Einzelheiten mitzuteilen. Nach Angaben von "Variety" lebt "Effie" in Europa. Ob sie hinter dem Instagram Account "House of Effie" steht, wo erstmals Vorwürfe gegen Hammer geäußert worden waren, ist nicht geklärt. Ihre Anwältin gab dazu keinen Kommentar ab.

Armie Hammers Karriere liegt in Trümmern, seit mehrere Frauen ihn beschuldigt hatten, sie belästigt und gequält zu haben. Darunter war seine Ex-Geliebte Paige Lorenze, die mit "Vanity Fair" über ihre Beziehung mit Hammer gesprochen hatte. Seine Agentur WME warf ihn raus, in drei bereits geplanten Filmprojekten ist er nicht mehr besetzt, darunter die romantische Komödie "Shotgun Wedding" mit Jennifer Lopez und die Fernsehserie "The Offer" über die Dreharbeiten zum "Paten". Von seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers ist Hammer seit Juli 2020 geschieden.