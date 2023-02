Vergabeverfahren für Gasteig-Sanierung gestoppt

Ein Bewerber, nur einer - mehr Investoren wollten mit der Sanierung des Gasteigs nichts zu tun haben. Und der eine, der wollte, der kann nicht. Er "habe die Anforderungen für eine Teilnahme nicht erfüllt", teilte ein Sprecher der Stadt nach der Stadtrats-Vollversammlung am Mittwoch mit.

Über weiteres Vorgehen wird im Herbst entschieden

Damit liegen die Sanierungspläne für das größte Kulturzentrum Europas nun erstmal auf Eis. Der Stadtrat habe "die Verwaltung beauftragt, mögliche Optionen zu prüfen und den Stadtrat spätestens im Herbst mit einem Vorschlag zum weiteren Vorgehen zu befassen", heißt es in der Mitteilung.

Als Ursache für die ausbleibenden Bewerbungen sieht die Stadt vor allem die Marktlage und schwer zu kalkulierende Preise: "Aufgrund der Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russischen Föderation auf die Ukraine haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Investorenmodell während des Teilnahmewettbewerbs (...) grundlegend verändert", heißt es dazu im Schreiben der Stadt. "Angesichts der derzeit weiter andauernden, schwer kalkulierbaren steigenden Baupreis- und Zinsentwicklung können Bieter erst auf gesicherter Grundlage ihr Investment kalkulieren, wenn sich die Marktlage wieder entspannt hat."

Mehr als 450 Millionen soll die Sanierung nicht kosten

Seit einem Jahr hatte München nach einem privaten Investor für die geplante Sanierung des Gasteigs gesucht. Ein Bauunternehmen sollte Europas größtes Kulturzentrum komplett renovieren, inklusive eines neuen Konzertsaals für die Münchner Philharmoniker. Die Vorgabe: Mehr als 450 Millionen Euro darf das Projekt nicht kosten. So hatte es der Stadtrat unter grün-roter Führung im Dezember 2020 mehrheitlich beschlossen.

Der Gasteig ist auch Heimat der Münchner Philharmoniker, deren neuer Chefdirigent Lahav Shani am Mittwoch vorgestellt wurde. Das Orchester tritt derzeit hauptsächlich in der Ausweichspielstätte Isarphilharmonie auf. 2027 wollte man eigentlich wieder zurück in den renovierten Backsteinbau ziehen. Das wird nun wohl nichts. Zumindest nicht so früh. Shani und seine Philharmoniker dürfte das jedoch gar nicht so sehr stören. Die Akustik in der Isarphilharmonie ist ausgezeichnet - ganz im Gegensatz zur Akustik der Philharmonie im Gasteig.

