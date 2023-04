Verfilmter Roman: "Irgendwann werden wir uns alles erzählen"

Mit einem passend melancholisch-ironischen Ton erzählt Emily Atef einfühlsam und präzise von einer untergehenden Welt. Sie tut das eindrucksvoll: Die Provinz wird greifbar, lädt sich auf, ohne dass sie dabei ausgestellt oder romantisiert wird. In oft gedehnten Szenen mit langen Dialogen schwingt ganz unaufgeregt der historische Bruch der Wendezeit mit, etwa wenn Maria ihrer depressiven Mutter von der Schule erzählt.

Zwischen Zerfall und Neuanfang

Maria, die wegen der Krankheit ihrer Mutter bei einer Pflegefamilie im Dorf lebt, ist die Hauptfigur von "Irgendwann werden wir uns alles erzählen". So wie sich das Land im Umbruch befindet, verändert sich auch ihr Selbstverständnis – und mit ihrem Körper ihr Verlangen. Bald wird sie ihr erotisches Coming Out erleben, in einer Affäre mit einem deutlich älteren Mann aus der Nachbarschaft, einem vierzigjährigen Bauern mit verwundeter Seele und der Neigung zu sexuellen Gewaltausbrüchen.

Die Liason entwickelt sich zu einer tragischen Amour Fou. Leider garniert das Atef mit vielen Bettszenen, die der Film in der Ausführlichkeit gar nicht bräuchte. Im Gegenschnitt mit den unter der Hitze dampfenden Landschaften entwickelt das bisweilen etwas Schwülstiges. Den intensiven Grundton eines Gefühls zwischen Zerfall und Neuanfang trifft Atef mit der Hilfe von Schriftstellerin Daniela Krien, die am Drehbuch mitgeschrieben hat, durchaus eindringlich – und sie führt ihre Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen mit einer Meisterschaft, die man nicht oft findet im deutschen Kino. Das Ensemble ist großartig – und der Film mit ein paar Einschränkungen durchaus sehenswert.