Verdorrtes Niederbayern: "High Noon" in Eggenfelden

Es geht um die Frage, wie kommt es zu dieser Angst in allen möglichen Ecken der Welt, und zwar gerade in den Ecken, muss man ja doch sagen, denen es besonders gut geht. Wohlstands-Nationen, die eigentlich gar keinen Grund hätten, Angst zu haben. Diesen Grund hätten andere Gegenden vielmehr. Das ist ja das makabere, bizarre, absurde an der Lage.

Carolin Schmidt: Ganz genau! Wir warnen ja auch total. Wir haben ein Forschungsstipendium bekommen, um tatsächlich zu Mauern in den USA zu fliegen. Da kann Anna besser darüber sprechen, weil ich diese Reise nicht mit unternommen habe. Und da war das ein Erlebnis, wie die Mauer von der mexikanischen Seite her erlebt wurde, nämlich total fröhlich und beschwingt. Und auf der nördlichen Seite war es eigentlich ganz fürchterlich depressiv. Das betont noch mal, was Sie jetzt gerade meinten: Was ist der Wert davon, wenn wir Mauern bauen? Was haben wir davon?

Anne Winde-Hertling: Was wir unbedingt verstehen wollten, war, warum es eigentlich dazu kommt, dass Leute sich sicherer fühlen, wenn es eine richtige Mauer gibt. Dort steht ja eher so ein Zaun, jetzt wollen sie gerne eine richtige Mauer. Wir wollten gerne beide Seiten betrachten.

