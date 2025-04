"Verdienste zählen nicht": Putin schickt General ins Straflager

Gleichzeitig würden Offiziere und Militärs, "die der Armee und dem Land irreparablen Schaden zugefügt" hätten, mit der gleichen Intensität stets zu den mildesten Strafen verurteilt": "Ist die Mafia unsterblich?"

"In Schützengräben alle Plätze besetzt"

Bemerkenswert, dass Popow, der seine Strafe zur Bewährung an der Front abbüßen wollte, dafür keine Genehmigung bekam, und zwar mit der bizarren Begründung, es gebe "keine freien Stellen" (externer Link). Dazu hieß es in einem der größten Militärblogs mit 1,23 Millionen Nutzern: "Offenbar verfügen wir über 'viele' kampferprobte und angesehene Generäle in der Truppe, da wir im vierten Kriegsjahr so ​​viel Personal vergeuden können."

Politologe Andrei Nikulin höhnte: "Auf diese Weise erfuhren wir, dass in den Schützengräben an der Front bereits alle Plätze besetzt sind." Auf einem weiteren Telegram-Kanal war zu lesen: "Für die russischen Streitkräfte spielte die verbesserte Lage an der Front eine Rolle. Wären sie dort gescheitert, hätte man Popows Warnungen ernster genommen."

"An Diamanten klebt keine Scheiße"

Die Wogen gehen bei den russischen Ultrapatrioten so hoch, dass TV-Propagandist Alexander Sladkow seine 850.000 Fans anflehte (externer Link): "Das Schicksal [Popows] ist hart, aber es bedeutet nicht das Ende seines Lebens. Ich halte es für schädlich, die Entscheidung einer Justizbehörde zu kommentieren und die Situation eskalieren zu lassen." Sladkow hält die Beschuldigungen gleichwohl für substanzlos und sprach von einem "politisch vergifteten" Thema: "An Diamanten klebt keine Scheiße."

In Leserkommentaren hieß es (externer Link): "Unter Stalin gab es kein derartiges Chaos! Zumindest hätte er nicht nur den Verteidigungsminister, sondern gleich den ganzen Generalstab erschießen lassen." Ein anderer meinte: "In Russland werden nur ehrliche Leute vor Gericht zerstört, Kriminelle werden freigesprochen."

Popow meinte zu seinem Fall im Gerichtssaal gegenüber den Journalisten: "Selbst wenn der Sturm das Wasser aufpeitscht, denkt stets daran, der Leuchtturm seid ihr."