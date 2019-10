Verdächtig "lockere" Sache: "Die Kluge" am Gärtnerplatztheater

Hang zum pathetischen Schwulst

Lukas Wachernig zeigte das früher viel geschätzte Opern-Gleichnis als ziemlich altbackenen Geschlechterkrieg. Die titelgebende "Kluge" tauscht am Ende mit dem König die Rolle, sie besteigt den Thron, er kommt in die Kiste, denn so Orffs Botschaft, Klugheit und Liebe vertragen sich nicht miteinander. Das wusste übrigens schon Shakespeare. Die Ambitionen des Regieteams waren also denkbar bescheiden, das Orchester auf eine reduzierte Fassung für 15 Instrumentalisten beschränkt. Musikalisch machte das trotzdem was her, Orffs Hang zum pathetischen Schwulst wurde hörbar, auch seine Liebe zu mehrheitsfähigen Tanzrhythmen. Dirigent Andreas Kowalewitz ging sehr gemächlich und gänzlich unaufgeregt zu Werke, da hätte etwas mehr Ironie gut getan, gerade auch bei den Passagen, bei denen unklar blieb, ob Orff in den Marschtritt oder ins Schunkeln verfallen ist.