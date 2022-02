Verdächtig gut! Uma Thurman in Thriller-Serie "Suspicion"

Die Queen, Prinz Charles, William und Kate entführen den Sohn einer amerikanischen Millionärin auf dem Flur eines New Yorker Luxushotels. Sie packen den jungen Mann in einen Koffer. Seine Mutter, die Medien-Mogulin Katherine Newman - kühl und undurchschaubar gespielt von Uma Thurman -, muss zuschauen, wie das Video der Überwachungskameras im Netz viral geht.

Natürlich sind die Kidnapper nicht die echte Royal Family, sondern maskierte Gangster. Wer sich unter den Masken versteckt, dieser Frage geht die Serie "Suspicion" in gut sechs spannungsgeladenen Stunden nach. Der Verdacht fällt schnell auf vier Durchschnitts-Bürger aus London, die sich zur Tatzeit alle mehr oder weniger zufällig im Hotel aufhielten.

Welches Geheimnis verbirgt sie?

Tara war als Oxford-Dozentin auf einem Kongress, Programmierer Aadesh bei einem Vorstellungsgespräch, Natalie feierte ihren Junggesellinnen-Abschied und Sean, der untertaucht, scheint der einzige zu sein, dem ein solches Verbrechen wirklich zuzutrauen wäre.

Das britisch-amerikanische Ermittler-Duo verhört die Verdächtigen. Gleichzeitig taucht ein Video der Erpresser auf, in dem sie nicht etwa Lösegeld, sondern die Wahrheit fordern. "Tell the truth - Sag die Wahrheit": Diese Nachricht ist an Medien-Millionärin Newman gerichtet. Uma Thurman als Katherine Newman entwickelt sich dabei langsam von der Neben- zur Hauptdarstellerin. Welches Geheimnis verbirgt sie? Und welches die vier Verdächtigen? Die Serie hält diese beide Fragen lange offen, in einem Wechselspiel von widersprüchlichen Hinweisen und aufwändig inszenierter Action.