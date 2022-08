Verdacht gegen Plácido Domingo: Verbindung zu krimineller Bande?

Ein Yoga-Studio in Buenos Aires soll der Sitz einer umfangreichen kriminellen Organisation gewesen sein, die jetzt von den Ermittlern ausgehoben wurde: Bei rund fünfzig Durchsuchungen sollen insgesamt 19 Verdächtige festgenommen worden sein, melden örtliche Medien. Doch nicht die 37 Immobilien und 13 Autos, die bei der Aktion beschlagnahmt wurden, bestimmen die Schlagzeilen, sondern der berühmte spanische Opernsänger Plácido Domingo (81), dessen Stimme angeblich auf einem der Tonmitschnitte von abgehörten Telefonaten festgehalten worden sein soll. Demnach suchte er sexuelle Dienstleistungen bei einer gewissen "Mendy", die für den Menschenhändler-Ring tätig war.

"Was bist du verkommen!"

Die Frau wird mit der Äußerung gegenüber einem unbekannten Mann zitiert: "Plácido sagte, er könne uns besuchen kommen, das heißt, er wird mich besuchen kommen. Weil er nach Hause nach New York reist und sich an gestern erinnert. (...) Ich werde mich noch einmal opfern müssen, ich habe eine große Berufung zum Dienen." In einem anderen Telefonat soll "Mendy" direkt mit Domingo sprechen, der ihr nach Ansicht der Ermittler "Vorsichtsmaßnahmen" für ein Date nahelegt: "Wenn wir das Abendessen verlassen, gehen wir getrennt, wir machen das so, weil meine Agenten dann auf ihre Zimmer gehen werden. Ich gehe dann auch hoch ins Apartment. Sie bleiben auf der gleichen Etage." Der 84-jährige Chef der Bande, Juan Percowicz, soll das mit dem ironischen Satz kommentiert haben: "Was bist du verkommen!"

"Er hat es vermasselt"

Domingo hat nach Angaben von "Mendy" bei den Treffen bejammert, was ihm in den letzten Jahren "angetan" worden sei, wohl eine Anspielung auf die Negativ-Schlagzeilen über angebliche sexuelle Übergriffe des Tenors gegenüber Kolleginnen im Operngeschäft: "Er hat es vermasselt, Juan, es tut mir leid, ich wünsche ihm nichts Böses, aber es ist so wunderbar, uns leuchten und durch die Lüfte fliegen zu sehen, und er hat es vermasselt", schimpft die Frau gegenüber dem Verbrecher-Boss auf den Sänger.

Zahlreiche südamerikanische Radiostationen sendeten bereits Auszüge aus den brisanten Mitschnitten, wie das öffentlich-rechtliche US-Radio berichtete.

Deckname "VIP Geisha"

Wie die argentinische Zeitung "La Nacion" berichtet, war die Bande, die jetzt aufflog, in verschiedenen Bereichen tätig. So soll sie Geld mit fingierten Aufenthalten in Suchtkliniken veruntreut haben, Schutzgelder zwischen monatlich 200 und 10.000 US-Dollar erpresst und illegale Prostitution betrieben haben, speziell für internationale Prominente und Führungskräfte, Deckname: "VIP Geisha". Seit 2004 sollen insgesamt 179 Prostituierte, darunter auch Minderjährige, beteiligt gewesen sein, vorzugsweise in Buenos Aires, aber auch in Las Vegas, Chicago und New York.

Gegen Domingo hatten sich 2019 mehr als zwanzig Frauen mit dem Vorwurf zu Wort gemeldet, er habe sich ihnen gegenüber ungebührlich benommen. Daraufhin trennte sich die New Yorker Metropolitan Opera von dem Star, er musste auch als Chef der Oper in Los Angeles zurücktreten. In der Washington National Opera in der US-Hauptstadt wurde der Name des Startenors 2020 von einem Karriereförderungsprogramm entfernt.

Obwohl zahlreiche Medien bei dem Opernstar um eine Stellungnahme baten, gab es bis jetzt von ihm keinerlei Reaktion.