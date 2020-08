Schottergärten? Nicht übler als das Pestizid von gestern!

Die britische Gärtnerin Beth Chatto zum Beispiel ist berühmt geworden für ihre Philosophie der "richtigen Pflanze am richtigen Ort". Schließlich fühlt sich nicht jede Pflanze in fetter Gartenerde wohl. Die im Alter von 94 Jahren verstorbene glückvolle Gartenlady wurde mehrfach prämiert auf der Chelsea Flower Show für ihre rauschhaft üppigen Kiesgärten mit trockenheitsliebenden Pflanzen, die ohne Bewässerung auskommen – durchaus eine Option für künftige Gärten im Klimawandel. Und im Übrigen voller Schönheit.

Schottergarten als Chance im Klimawandel

Man kennt diesen Charme aus dem mediterranen Raum. Oder von Bahndämmen, wo es zwischen aufgelassenen Gleisen blüht und zirpt und brummt. Entlang von Flussläufen, der Isar zum Beispiel, wo sich wilde Vegetation niederlässt. Es gibt Sand- oder Kiesböden liebende Pflanzen. Und es gibt Insekten, die genau diese Arten anfliegen. Trockenflächen können der geforderten Biodiversität und dem Artenschutz durchaus gerecht werden. Natur und Stein schließen sich keinesfalls aus. Oft ist der Rasen der Eindringling in dieser Natursymbiose.

Ein pauschales Verbot von Schotter also? Wäre okay, aus ästhetischen Gründen. Ein Verbot von Kiesflächen, auf denen sich Karden, Knautien, Kartäusernelken, Schafgarbe, Natternkopf, Nachtkerzen oder Dost ansiedeln? Das wäre so wenig sinnvoll wie die mit Dämm-Material verklebten Häuserfassaden, in denen keine Vögel mehr nisten können – sozusagen eine Variante von Unkrautvlies, nur halt vertikal an der Hauswand. Das eine verdammt, das andere verlangt?

Vielleicht sollte man ja lieber die verängstigte deutsche Gartenseele, die sich nach pflegeleichten Konzepten sehnt, zart an der Hand nehmen und öffnen für das Mysterium eines Gartens: dieses blühende, wachsende, werdende und auch vergehende Wesen, entstanden aus dem Sinn für Schönheit, der Lust an Früchten und dem Bedürfnis nach Seelenheil. Ein Individuum, mit dem man in Dialog treten kann. Es wäre an der Zeit, all die verschotterten Gartenseelen behutsam auszugraben!