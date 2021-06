Verborgene Kirche aus der Nachkriegszeit in München

Wer ihn nicht kennt, wird den Weg zur Ost-West-Friedenskirche kaum finden. Sie liegt versteckt am Münchner Olympia-Park. Mancher, der an der Kirche vorbeikommt, macht überraschende Entdeckungen, so wie ein Münchner mittleren Alters, der heute mit seiner Frau über das Gelände schlendert.

Erst vor ein paar Tagen war er zum ersten Mal hier, dabei lebt er seit über 50 Jahren in Schwabing. Schon als er zum Eingang hinein gegangen sei, habe er "eine Veränderung gespürt". Und in der Kapelle habe er sogar "ein leichtes Gefühl von Frömmigkeit" bekommen. Das erlebe er normalerweise nicht beim Betreten von Kirchen.

Aus Kriegsschutt errichtet

Die Kapelle ist nicht einfach eine Kapelle. Das "Gewölbe" ist mit Alufolie ausgekleidet, der winzige Kirchenraum prall gefüllt mit Heiligenbildern, Statuen und Kerzen, die Wände sind leicht schief.

Kein Wunder, schließlich hat sie der aus Russland stammende Timofei Wassiljewitsch Prochorow mit seiner späteren Frau Natascha ab 1952 aus Kriegsschutt errichtet. Mit bloßen Händen und ohne architektonisches Know-How. Der Legende nach hatte er in einer Vision von Maria den Auftrag dazu bekommen und dafür schweren Herzens mitten in den Kriegswirren seine erste Frau und drei Kinder in Russland zurückgelassen.

Wundersame erste Begegnung

Serge Kaiser kommt fast jeden Tag zu Timofeis Kirche. Er hat den Eremiten noch persönlich kennengelernt. Anfang der 1990er Jahre traf er ihn während einer Geschäftsreise zum ersten Mal. Eine seltsame Begegnung, erzählt Serge Kaiser. "Ich habe ihn gefragt, 'Väterchen, wo ist deine Kirche?' Er sagte, 'hier, mein Sohn.' Ich habe gefragt, 'darf ich beten gehen?' Er sagte, 'ja, ich habe für dich schon alles vorbereitet'. Das war eine komische Antwort."

Was der fremde Eremit mit diesen Worten meint, wird Serge Kaiser erst viel später verstehen. Doch sie bewegen etwas in ihm. Eigentlich wollte der gebürtige Ukrainer wieder zurück nach Wien, wo er damals als Handelsvertreter lebte. "Aber dann hatte ich eine innere Spaltung. Der Kopf sagte mir, geh zurück nach Wien, und das Herz sagte, bleib hier, es kommt etwas Besonderes."

Serge Kaiser bleibt, gibt seinen Job in Wien auf, lebt seither als Gärtner, Künstler und Heiler in München und kümmert sich mit einer Handvoll Ehrenamtlicher um Timofeis Erbe – seine persönliche Herzensangelegenheit. In Timofei hatte er schon nach kurzer Zeit einen Seelenverwandten gefunden. "Timofei war für mich Priester, Bruder, Vater, Kumpel, Freund – alles zusammen."