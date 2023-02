"Verbale Artillerie": Andrij Melnyk verteidigt seine PR-Taktik

In einem weiteren Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in der Ukraine erläuterte Melnyk jetzt ausführlich, warum er dermaßen präsent ist in den Medien: "Das ist ein erzwungener Schritt. Wir sind alle wohlerzogen, höflich, und niemand hat die klassische Diplomatie aufgegeben. Aber der Krieg kam in unser Land. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ein Land, das zu den Top 5 der Waffenexporteure gehört. Die Deutschen exportierten im Jahr vor dem Krieg Waffen im Wert von neun Milliarden Euro. Dann sagen sie uns, dass sie 5.000 Helme liefern können und das nach langen Diskussionen."

"Es war ein Hilferuf"

Ob er seinen bisweilen polemischen Kommunikationsstil beibehalten werde, da sei er sich selbst "nicht sicher". Er bezeichnete seine Tweets als "Experiment, das mit Risiken behaftet war und ist". Dass er in Deutschland einige Menschen empöre, sei ihm völlig klar, aber wichtiger als darauf Rücksicht zu nehmen, seien die Ergebnisse: "In dieser Lage schien mir das Wagnis einer Offensive geringer zu sein."

Der Ex-Botschafter verglich sich mit einem Ertrinkenden, der nach dem Rettungsring sucht: "Ich bedauere und bereue, dass ich so schwere verbale Artillerie einsetzen musste, aber es war im Nachhinein die einzig mögliche Methode. Es geht nicht darum, dass sich irgendein Politiker dort angegriffen fühlen könnte, sondern dass die deutsche Gesellschaft versteht: Wenn die Ukrainer mit solchen Methoden vorgehen, dann ist die Situation dort ziemlich schlimm. Es war ein Hilferuf", so Melnyk.

"Sie nennen es Koordination"

In Friedenszeiten habe ein Botschafter gewöhnlich keinen Zugang zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Die üblichen Amtsgeschäfte würden auf der Ebene der Staatssekretäre erledigt. Umso wichtiger seien seine Twitter-Nachrichten: "Ich wusste, dass jede Nachricht, die ich verschickte, von Scholz' Büroleiter innerhalb einer Sekunde gelesen werden würde. Das ist [Kanzleramtsminister] Wolfgang Schmidt. Ich weiß, dass es ihm nicht gefallen wird, dass er wahrscheinlich ein paar leise oder sogar laute Flüche ausstoßen würde, aber ich weiß auch, dass die Nachricht in Sekundenschnelle ankommt und innerhalb einer Stunde jemand sie kommentieren wird und es dann bereits eine Diskussion gibt."

Aktuell übrigens ist Melnyk nach eigenen Worten gar nicht mehr für Deutschland zuständig, sondern für Lateinamerika, die USA und Kanada. Aber auch in dieser Rolle will er Einfluss nehmen auf das politische Berlin, denn Deutschland orientiere sich oft an Verbündeten: "Sie nennen es Koordination. Das heißt, wir können diese Hebel sowohl über Lateinamerika als auch über die Vereinigten Staaten nutzen, um einige Prozesse in Europa zu befördern."

"Russland muss entnazifiziert werden"

Gefragt, wie er sich einen "Sieg" der Ukraine vorstelle, antwortete Melnyk: "Russland muss das durchmachen, was die Deutschen am 8. Mai 1945 durchgemacht haben. Nicht nur vollständige und bedingungslose Kapitulation ohne [vorherige] Verhandlungen, weil auch niemand mit Hitler verhandelt hat, obwohl er es in den letzten Monaten versucht hat. Aber was geschah danach? Deutschland wurde von den Alliierten besetzt und es gab einen Prozess der sogenannten Entnazifizierung, den die Russen bei uns durchführen wollen."