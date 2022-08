Veranstalter: Würzburger Hafensommer war "voller Erfolg"

Der Würzburger Hafensommer war ein voller Erfolg. Diese positive Bilanz zogen die Veranstalter des Open-Air-Musik-Festivals . Demnach besuchten knapp über 10.000 Menschen die 17 Veranstaltungen auf der Freitreppe hinter dem Kulturspeicher am Neuen Hafen.

Veranstalter rechneten mit weniger Zuschauern

Damit liege man zwar etwas unter den 12.000 Besuchern im Jahr 2019, betont Kathrin Jacobs, die Leiterin des Würzburger Kulturamts: "Aber nach einer dreijährigen Pause und einer pandemiebedingten und stark verkürzten Vorverkaufsphase hatten wir eigentlich mit wesentlich weniger Besuchern gerechnet. Wir sind sehr, sehr glücklich über die großartigen Zahlen!"

Neue Zielgruppen: Junge Menschen und Familien

Besonders erfreulich sei, dass heuer mit den "Songs an einem Sommerabend", dem Familiensonntag und dem "Jungen Hafen" neue Zielgruppen erreicht werden konnten. "Diese Angebote sind gut angenommen worden", so Jacobs. So seien etwa zum "Jungen Hafen" – einem kostenfreien Programm für Jugendliche - 1200 Menschen gekommen.

Medienpartner Bayern2

Das Programm des Festivals werde noch im Detail analysiert, in Kürze beginne dann schon die Planung des Würzburger Hafensommers 2023, so Kulturamtsleiterin Jacobs.

Das BR-Hörfunkprogramm Bayern2 war auch dieses Jahr Medienpartner des Würzburger Hafensommers.