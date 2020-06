Veranstalter sehen rot: Städte leuchten bei "Night of light"

Frenetische Fans im Stadion, da wird sich manch einer wehmütig an seine letztes Live-Konzert erinnern: Zur Zeit gibt´s so einen Auftritts-Applaus bekanntlich nur als Aufzeichnung, sei es im Netz oder auch in den klassischen Medien Radio und Fernsehen. Die Veranstaltungsbranche jedenfalls liegt weiterhin am Boden, anders als die Gastronomie oder auch die Theater, wo es zaghaft wieder losgeht. Großveranstaltungen wird es wohl in diesem Jahr, wenn überhaupt, nur sehr vereinzelt geben, Clubs bangen um ihre Zukunft, und das Geschäft mit Messen, Seminaren, Jubiläen und Tagungen ist in den Zeiten von Heimarbeitsplätzen sowieso äußerst schwierig geworden.

"Stellt euch vor, es wird dunkel"

Welches Unternehmen plant in diesen Krisen-Tagen schon teure Events, von aufwändigen Produktpräsentationen ganz zu schweigen. Insgesamt stehen da Umsätze von rund 130 Milliarden Euro im Feuer, hat der Branchen-Experte Bernd Schabbing ausgerechnet. Damit ist die Veranstaltungsbranche größer als die Metallindustrie oder das Baugewerbe. Und wenn es nur um Live-Kultur im engeren Sinne geht, hängen daran immer noch knapp sieben Milliarden Euro - und zehntausende von Arbeitsplätzen. Bernd Schabbing: "Es geht nicht nur darum, die nächsten 100 Tage zu überleben, sondern man muss überlegen, was ist denn, wenn der Gesetzgeber eine solche ganze Branche seit März in den kompletten Shutdown schickt und die dann auch als eine der letzten wieder starten wird. Kann ich auf die verzichten? Darauf soll die ‚Night of light‘ hinweisen, in dem Sinne, das jetzt noch Licht an ist, aber stellt euch mal vor, das hier ist alles dunkel. Was ist denn in 100 Tagen, wenn viele dieser Betriebe pleite sind? Ganz viele Betriebe sind ganz, ganz nah an diesem Punkt oder schon darüber hinaus!"