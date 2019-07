Venus bei der Spaß-Guerilla: "Tannhäuser" in Bayreuth

Venus bei der Spaßguerilla

Kratzert zitiert ungemein emsig aus der Bayreuther Kulturgeschichte und inszeniert den "Venusberg" nicht als "Tempel der Lust", sondern als Roadmovie im Stil von "Priscilla, Königin der Wüste". So viel Pailletten-Glitzer war lange nicht mehr in Bayreuth zu sehen. Die aus Nigeria stammende Drag Queen Le Gateau Chocolat darf ein Regenbogen-Cape spazieren führen und als farbenprächtiger Paradiesvogel an die Gender-Debatte von heute erinnern, die bekanntlich weit über nur zwei Geschlechter hinausgeht. Aber sie trägt auch die deutschen Farben schwarz-rot-gold, die ja im Zusammenhang mit Richard Wagner für die deutsche Revolution von 1848 stehen, an der er aktiv beteiligt war. Hier geht es wohl um anarchische Lebensfreude jenseits jeder bürgerlichen Ordnung, wobei Venus prompt einen Polizisten überfährt und sich damit wenn schon nicht als Terroristin, so doch als kriminelles und gewissenloses Mitglied der Spaß-Guerilla erweist. Kein Wunder, dass sie ein Grimmsches Märchenhaus mit Gartenzwergen nahezu platt macht.

Hoch über der Wartburg

Ob das Konzept über insgesamt fünf Stunden aufgeht, wird sich zeigen. Dirigent Valery Gergiev sorgte für ein sehr melancholisches, ja fast schon gespenstisches Klangbild – offenbar sein Verständnis von deutscher Romantik, was ja nicht ganz abwegig ist. Entsprechend herrschte im ersten Akt tiefe Nacht, die von Straßenlaternen nur recht schemenhaft erleuchtet wurde. Technisch war das Bühnenbild jedenfalls brillant, und Stephen Gould als Tannhäuser ist von ehrfurchtgebietender Präsenz und Stimme. Er tritt im Clownskostüm auf wie "Professor Unrath" im "Blauen Engel", auch eine deutsche Ikone der (Klein-)Bürgerlichkeit. Elena Zhidkova, die als Venus eingesprungen war, tat sich stimmlich im ersten Akt noch etwas schwer. Gleichwohl: Insgesamt eine sicherlich fesselnde, abwechslungsreiche und sehr deutsche Interpretation des "Tannhäuser", die hoch über der thüringischen Wartburg, Inbegriff der Romantik, ihren Ausgang nahm. Da hat die TV-Drohne für das Video gute Arbeit geleistet!