Der Machtkampf in Venezuela und die Weltpolitik

Er redet von Frieden, von einer offenen Agenda und Dialog. Gleichzeitig sucht Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro demonstrativ die Nähe zum Militär, etwa bei einem Marsch im Gedenken an den gescheiterten Putsch seines Ziehvaters Hugo Chávez, der sich am Montag zum 27. Mal jährte. Die USA und mehrere EU-Staaten, darunter auch die Bundesrepublik, haben dagegen Juan Guaidó als Übergangsstaatschef anerkannt. Der hatte sich vor gut zwei Wochen selbst zum Interimspräsidenten ernannt und die Wiederwahl Maduros für unrechtmäßig erklärt. Über den Machtkampf in Venezuela hat Christoph Leibold mit der Historikerin Ursula Prutsch gesprochen.

Christoph Leibold: Wenn sich Maduro mit Militärs zeigt, ist das vor allem eine Drohgebärde nach dem Motto: "Schaut her, wenn es drauf ankäme, hätte ich das Militär auf meiner Seite!"? Oder hat das darüber hinaus – gerade mit Hinblick auf die besondere Rolle, die das Militär in vielen Staaten Südamerikas spielt – auch hohen Symbolcharakter?

Ursula Prutsch: Es ist beides. Denn Maduro hat zumindest bis jetzt noch das Militär an seiner Seite, ganz einfach, weil das Militär als Institution besonders von diesem Regime profitiert hat. Das Militär ist zuständig für die Verteilung von Lebensmitteln und Medikamenten. Das Militär ist in den letzten Jahren auch in die Drogenökonomie involviert. Und die Erdölindustrie, die verstaatlicht ist, ist auch besetzt vom Militär. Das heißt, das Militär spielt eine zentrale Rolle in der Ökonomie und Politik von Venezuela. Gleichwohl, und da haben Sie vollkommen recht, ist das Militär in Lateinamerika in diversen Staaten ein sehr wichtiger Machtfaktor. Es geht zurück bis in die Zeit nach den Unabhängigkeitskriegen, als man im Gegensatz zu den USA einfach zu wenig demilitarisiert hat.

Darum versucht auch Juan Guaidó die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen. Er hat sich ebenfalls mit Vertretern getroffen.

Ja, das muss er, wenn er überleben will. Und er hat ja auch schon erklärt, er würde dem Militär eine Amnestie anbieten, wenn es auf seine Seite käme.

Wer sind denn in Venezuela die Unterstützer Guaidós? Gibt es da auch eine intellektuelle Gefolgschaft? In vielen Ländern bilden in vergleichbaren Situationen gerade Künstler und Intellektuelle die Speerspitze, aus Venezuela hört man diesbezüglich eher wenig.

Sie haben ganz recht, man hört wirklich sehr wenig. Der Chavismus war relativ lange an der Macht, und diejenigen, die nicht mit seiner Politik einverstanden waren, gingen sukzessive in die Opposition oder verließen das Land. Das begann schon 2002.