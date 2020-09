Venedig: So außergewöhnlich ist der Filmfestgewinner "Nomadland"

Jurypräsidentin Cate Blanchett trat bei der Preisgala im luftig sommerlichen Kostüm auf und sagte anfangs nur einen Satz, der das Publikum gleich ergriff und die besondere Situation dieses Festivals unter Corona-Auflagen fast schon poetisch umriss:

"Kino ist der Raum zwischen unserer Realität und unserer Phantasie." Jurypräsidentin Cate Blanchett

Auch der deutsche Regisseur Christian Petzold, zuletzt mit dem Wassermärchen "Undine" in den Kinos, gehörte der Jury an, die den goldenen und die silbernen Löwen vergab. Dann schien es, als würden sich auch die Preise dem Satz von Cate Blanchett unterordnen: Das Kino als Ort zwischen unserer Realität und Phantasie – die 38-Jährige in Peking geborene und inzwischen in den USA lebende Chloé Zhao wurde mit dem Goldenen Löwen des Festivals ausgezeichnet. Vollkommen zurecht.

Porträt einer modernen Nomadin

In Zhaos neuem Film "Nomadland" bricht die Witwe Fern (gespielt von Oscarpreisträgerin Frances McDormand) nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihrer kleinen Heimatstadt in Nevada mit dem Wohnmobil auf, um sich als moderne Nomadin durchzuschlagen, abseits aller bürgerlich konventionellen Lebensmodelle. Fern landet in einem Trailercamp, das von ökologisch verantwortungsbewussten und vor allem kapitalismuskritischen Menschen bevölkert wird.