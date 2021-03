Venedig: Kreuzfahrtschiffe sollen nicht mehr im Zentrum anlegen

Wie vier italienische Ministerien am Donnerstagabend gemeinsam mitteilten, sollen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr direkt an den historischen Stätten von Venedig ankern dürfen. Die riesigen Schiffe sollen künftig übergangsweise in einem weiter entfernten Industriehafen anlegen. Nach Medienberichten ist zudem geplant, ein neues Kreuzfahrtterminal zu bauen.

Bedrohung für Fundamente des Weltkulturerbes

Von den riesigen Schiffen verursachte Wellen schaden den Fundamenten der zum Weltkulturerbe gehörenden Lagunenstadt Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Die extrem nahe vor der Küste fahrenden Schiffe stellen zudem eine Gefahr für andere Schiffe dar.

Tourismus als Belastung

Außerdem solle zur endgültigen Lösung des Problems ein Ideenwettbewerb gestartet werden, hieß es. Vor der Corona-Pandemie war der Tourismus in Venedig zunehmend zur Belastung geworden. Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass die Kreuzfahrtschiffe Umwelt und Substanz Venedigs zerstören. 2019 wurden in der Stadt rund 13 Millionen Übernachtungen registriert. Auch andere Kreuzfahrtziele leiden unter den Folgen des Massen-Kreuzfahrttourismus.