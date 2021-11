Vatikan-Experte: Papstwahl muss reformiert werden

400 Jahre altes Regelwerk gilt bis heute

Die Regeln von Gregor XV. gelten grundsätzlich bis heute. Johannes Paul II. hat sie aber im Jahr 1996 angepasst. So ist inzwischen auch die Nutzung von Internet, Fernsehen, Telefon und Handys während der Wahl für die Kardinäle verboten.

Und er hat Punkte gestrichen: Zum Beispiel die Möglichkeit der Kompromisswahl. Das heißt: Wenn sich die Kardinäle nach vielen Wahlgängen nicht auf einen Kandidaten einigen konnten, bestimmten sie fünf Favoriten aus ihrer Mitte, die dann einmütig einen Papst aushandelten.

Konklave heute komplizierter: Nicht mehr 70 Prozent Italiener

Kirchenhistoriker Wolf wünscht sich eine Wiedereinführung der Kompromisswahl: "Das finde ich, ist ein ganz wichtiges Instrument, gerade bei einem großen Kardinalskollegium, wie wir es jetzt haben, bei einem internationalisierteren, wo sich die Kardinäle nicht mehr so kennen wie früher, als ohnehin 70 Prozent Italiener waren."

Wolf sieht aber noch weiteren Reformbedarf. Und zwar in Bezug auf die gesundheitliche Situation eines Papstes. Der medizinische Fortschritt werfe hier noch einmal ganz neue Fragen auf. Noch immer sei nicht geklärt, was passiere, wenn der Papst ins Koma falle oder "geistig unzurechnungsfähig", also dement werde, so der Vatikanexperte. "Er kann dann nämlich selber nicht mehr zurücktreten. Er kann seinen Rücktritt ja nur erklären in vollem Bewusstsein seiner geistigen Fähigkeiten."

Vatikan-Experte: Kirche könnte in ausweglose Situation stürzen

Wolf fürchtet: Die katholische Kirche könnte in eine ausweglose Situation stürzen, wenn es nicht bald eine Papstwahl-Reform gibt.

"Aber da will natürlich niemand ran, weil der Papst von niemandem gerichtet werden kann - außer von Gott. Und da muss man aber trotzdem, um eine Rechtssicherheit reinzukriegen, die Konklave-Ordnung entscheidend und möglichst schnell ändern." Kirchenhistoriker Hubert Wolf

Ändern oder reformieren kann die Konklave-Ordnung, also wie die Versammlung der zur Papstwahl zugelassenen Kardinäle abläuft, aber auch nur einer: der Papst selbst.